Afrique: Elim CAN 2019 - Guinée-Bissau - Les Djuturs croient à la qualification

Encore un groupe ouvert dans les éliminatoires de la CAN 2019! Trois sélections restent en lice dans ce groupe K, où la Zambie est en revanche hors course. Une aubaine pour la Namibie qui, en cas de match nul sur la pelouse des Chipolopolos, sera au rendez-vous de la phase finale.

Bien que les Chipolopolos soient mathématiquement éliminés, leur match contre la Namibie n'est pas dénué d'enjeu. Les visiteurs doivent l'emporter alors que le duel lusophone aura lieu à Bissau entre la Guinée-Bissau et le Mozambique. Malheur au perdant de cette rencontre alors que les Djuturs pourraient décrocher leur deuxième qualification pour une phase finale de CAN. Une rencontre couperet dont le vainqueur validera lui aussi son billet pour l'Égypte. Avantage toutefois aux Bissau-Guinéens qui, en cas de match nul à domicile, seraient assurés de se qualifier.

« Nous allons nous qualifier », a dit Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée-Bissau dans des propos relayés par Agence de Presse Africaine, confiant que son équipe technique, ses joueurs et les Bissau-guinéens ne pensent actuellement qu'à la qualification des Djurtus pour la deuxième fois consécutive à la CAN d'Egypte 2019. Le match contre le Mozambique est « extrêmement important », d'après le sélectionneur, vu que son résultat va sceller l'avenir de chaque équipe au sujet de cette CAN, qui se disputera en été, du 21 juin au 19 juillet prochain.

« Nous n'avons rien à perdre. Nous ne subissons aucune pression. Le groupe est confiant et nous allons donc jouer ce match contre le Mozambique pour le gagner », a déclaré Zezinho Lopes, le capitaine des Djurtus.

Notant que la rencontre face au Mozambique est capitale, Baciro Candé, l'entraîneur de la Guinée Bissau a indiqué son équipe « n'a certes pas de grands noms du football mais elle vit bien et le système mis en place fonctionne efficacement ». Le technicien a aussi insisté sur le rôle des inconditionnels de l'équipe nationale de football de la Guinée Bissau. « Sans leur soutien, il n'y a pas de motivation, ni d'estime de soi. J'invite alors tous les Bissau-guinéens à appuyer la sélection pour que ce dernier match soit une fête », a-t-il soutenu.

La Guinée-Bissau et la Namibie sont première et deuxième mais avec le même nombre de points (8), alors que le Mozambique est troisième avec 7 points. Pour se départager, la Guinée-Bissau affrontera le Mozambique, et la Namibie se rendra en Zambie, quatrième avec 4 points.