Sénégal: Reims - Edouard Mendy minimise les rumeurs l'annonçant à l'OM

Gardien titulaire du Stade de Reims, Edouard Mendy participe activement à la belle saison du club de Ligue 1. Ancien gardien de l'Olympique de Marseille, le joueur sénégalais est annoncé depuis quelques temps dans le viseur du club phocéen. Chez nos confrères de Dakar Actu, Mendy a répondu à ces rumeurs.

« Pour l'instant, je n'y fais pas attention. La saison n'est pas encore terminée », a-t-il d'abord lâché avant de poursuivre. « Après, c'est vrai que je lis et que j'entends des choses, et ça veut dire que je fais bien mon travail. Avec Reims, on a de nouveaux objectifs à atteindre, on va se concentrer dessus. Il y a beaucoup de bons gardiens en Ligue 1, alors être bon le week-end pour mon équipe, c'est ce qui m'importe le plus. Après, on fera les comptes à la fin ».

Promu en Ligue 1 la saison dernière, Reims vit une belle saison et est actuellement 6ème du championnat à 1 pt de Marseille, 4è.