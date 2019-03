Angola: Trois millions de personnes à sortir de la pauvreté jusqu'en 2022

Luanda — Réduire l'impact extrême de la pauvreté de 36 à 25 pour cent, soit sortir environ trois millions de citoyens d'insuffisance des biens nécessaires à la vie, tel est l'objectif prioritaire du Gouvernement angolais pour la période 2018-2022.

C'est ce qu'a fait savoir jeudi à Luanda la ministre d'Action sociale, famille et promotion de la femme, Faustina Alves, lors de la « Première Réunion de l'Unité d'Accompagnement et de Supervision du Programme Intégré de Développement Local et de Combat contre la Pauvreté ».

Comparativement à la période 1990-2015, l'impact de la pauvreté a été de 69 à 36,6 pour cent, a-elle expliqué.

Pour atteindre cet objectif, il y a lieu d'établir des partenariats multilatéraux avec des organisations non gouvernementales et des entités privées pour intervenir au niveau local, car la lutte contre la pauvreté doit être menée par tout le monde, a-t-elle souligné.

Enfin, elle a dit que le gouvernement mettait en place un Programme Intégré de Développement Local et de Combat contre la Pauvreté, qui donnera de l'impulsion à l'inclusion productive des agrégats familiaux avec la création d'opportunités dans les zones rurales, dans les domaines de l'Agriculture et de la Pêche, dans la transformation locale de la production, la dynamisation du commerce, la réfection des voies d'accès et la formation professionnelle.