Afrique: Africa Comedy by Montreux Comedy - La marque leader de l'humour francophone s'installe à Abidjan

Abidjan sera désormais la plaque tournante de l'humour francophone, a indiqué les initiateurs d'Africa Comedy by Montreux Comedy, le 20 mars 2019, à Abidjan-Cocody.

En effet, Montreux Comedy a choisi de lancer la marque Africa Comedy à Abidjan. Et pour cause. La capitale ivoirienne, selon les initiateurs de ce projet, est en passe de devenir le sanctuaire de la création artistique francophone africaine en matière d'humour. Ainsi, après Dubaï et Johannesburg, c'est Abidjan qui bénéficie de cette ouverture de Montreux Comedy.

A la question de savoir pourquoi le choix d'Abidjan, ils soutiennent que sur les bords de la lagune ébrié, l'écosystème de l'humour est dynamique et que tous les ingrédients sont réunis à travers une bonne organisation des acteurs du secteur et des évènements comme "l'Afrique du Rire", "Abidjan Comedy Lab", "Ivoirhumour" et l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire.

C'est d'ailleurs pourquoi, Abidjan sera au centre de l'humour francophone et surtout de la culture francophone internationale. Cet événement sera marqué par deux galas qui se tiennent les 21 et 22 mars à l'Institut français d'Abidjan.

Le premier gala, animé par Mareshal Zongo, fera la part belle aux jeunes talents sélectionnés à Abidjan. Le gala "Jeunes talents" met en scène Guyzo, Clentelex, Tozolo, Présydent Veskaye, Deddycat, Prissy La Degameuse, Aya et Hilarion Kouassi.

Parmi ces jeunes talents ivoiriens, un seul sera retenu pour faire ses premiers pas sur le plan international. Aussi prendra-t-il part à l'un des gala du 30e Montreux Comedy festival en décembre 2019.

Aux jeunes sélectionnés, l'immense humoriste Cameroun, Saïdou Abatcha leur dira qu'ils ont, là, une chance inouïe à saisir. Pour Moussa Petit Sergent, prix RFI de l'humour, ce projet vient à point nommé parce qu'il associe ceux qui vont assurer la relève.

Le 2è gala d'Abidjan se tient le 22 mars, toujours, à l'Institut francais. Animé par Adama Dahico, ce gala international est l'affaire des dinosaures de l'humour.

Sur la scène, le public aura droit aux prestations de Saïdou Abatcha (Cameroun), Brice Anoh ( Côte d'Ivoire), Fadily Camara (France), Oualas (Côte d'Ivoire), Alexandre Kominek (Suisse), Lenny M'Bunga (France), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso), Priss'K (Côte d'Ivoire) et Mareshal Zongo (Côte d'Ivoire).

A noter que selon ses initiateurs, Africa Comedy est une passerelle entre l'Afrique et l'Europe.