Soudan: Le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur égyptien à Khartoum

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a convoqué ce jeudi l'ambassadeur égyptien à Khartoum, Hussam Issa, dans le contexte de la déclaration publiée par le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minières sur son site d'internet pour ouvrir un appel d'offres international pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz dans les zones de la mer Rouge soumises à la souveraineté soudanaise.

Le Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Badr Eddine Abdullah a transmis à l'ambassadeur égyptien la contestation du Soudan sur cette déclaration, appelant à ne pas avancer dans cette direction, ce qui contredit le statut juridique du triangle Halaib et les grands pas pris par les deux pays pour créer un partenariat stratégique entre eux.

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que la déclaration du ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minières ne donne pas aucun droit à l'Egypte dans la région de Halaib et, en même temps, avertit les sociétés opérant dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière de soumettre leurs offres dans la région mentionnée.

Le gouvernement soudanais demande aux gouvernements des pays concernés de prendre des mesures nécessaires pour empêcher leurs entreprises de faire tout pas illégal à cet égard.

Le Soudan réitère son appel à la sœur Egypte à suivre les moyens pacifiques pour régler ce conflit frontalier et à garder les relations entre les deux pays.