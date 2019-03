Afrique de l'Ouest: Polémique autour de la neutralisation de 146 terroristes au Sahel - Il faut savoir raison garder

S'il y a un sujet qui continue d'alimenter les débats, c'est bien l'opération militaire qui a conduit à la neutralisation de 146 présumés terroristes à Kain, Banh et Bomboro, dans la région du Sahel. C'était courant février dernier.

En effet, pendant que les uns félicitent les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour cette opération de salubrité publique, d'autres les clouent au pilori, allant jusqu'à les accuser « d'exécutions extrajudiciaires » de personnes innocentes.

Est de cette dernière catégorie, le Mouvement burkinabè des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP) qui, dans un récent rapport rendu public le 13 mars dernier, affirme que 60 personnes, sur les 146 tuées, l'ont été injustement. Vrai ou faux ?

Je ne saurais y répondre. Seulement, je demande aux uns et aux autres de faire preuve de retenue et de discernement dans ce qu'ils avancent. Car à l'allure où vont les choses, on risque de démoraliser les troupes engagées sur le front qui, de jour comme de nuit, se battent inlassablement contre l'ennemi.

Voyez-vous ? Ce n'est pas simple. Je sais ce que vaut la perte d'un parent ou d'un proche, surtout quand on estime que celui-ci n'avait rien à voir avec les terroristes. C'est difficile à digérer, je le sais.

Mais, en même temps, je veux faire comprendre aux gens que l'on peut avoir des proches qui flirtent avec des terroristes sans le savoir et que seuls les services de renseignements arrivent à démasquer.

En disant cela, je ne veux pas absoudre à bons comptes les FDS que j'appelle d'ailleurs à plus de professionnalisme mais je veux que les uns et les autres sachent raison garder.

Car, ici, comme ailleurs, il n'existe pas de guerre « propre ». Surtout qu'il s'agit là d'une guerre engagée contre un ennemi invisible qui tire sur tout ce qui bouge et cela sans aucune raison.

je tire mon chapeau aux FDS et les appelle à plus de précautions

C'est pourquoi je vais titiller un peu le MBDHP qui, en publiant ce rapport à l"issue d'un mois environ d'investigations, est dans son rôle.

Je le reconnais. Mais je constate personnellement que, de mémoire, je n'ai pas lu de rapport documenté dudit mouvement de défense des droits humains, sur les exactions commises par ceux-là que d'aucuns appellent abusivement djihadistes.

Or, Dieu seul sait le nombre de soldats et de civils qui ont perdu la vie en l'espace de trois ans. Dans des situations pareilles, le MBDHP se contente juste de déclarations de condamnations ; tout en appelant le gouvernement à travailler à assurer la sécurité des populations.

Et quand le gouvernement décide de prendre ses responsabilités, on crie encore à la dérive. Franchement, c'est à ne rien y comprendre.

Et puis, exécutions sommaires pour exécutions sommaires, qui des FDS ou des terroristes en ont le plus commis ? Je veux que les uns et les autres me répondent. Car, quand j'écoute certains parler, je ne sais où donner de la tête.

Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Je souhaite même que chacun joue pleinement son rôle pour permettre au pays d'avancer. Mais je suis contre certaines prises de position qui frisent parfois l'hypocrisie et l'attentisme.

Quant aux FDS qui sont en train de monter en puissance, je leur tire mon chapeau et les appelle à plus de précautions. Car, je sais que ce n'est pas facile. Mais ma conviction est établie qu'un jour, elles vaincront l'ennemi.