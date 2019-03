Cote d'Ivoire: Cohésion - Prières, louanges et zikr en faveur de la réconciliation

"Nasrul-Ilm" Côte d'Ivoire organise du 27 au 31 mars, la semaine internationale Cheick Ibrahima Niass. Pendant au moins 6 jours, cette organisation islamique à but non lucratif à caractère spirituel et social, célébrera ce guide spirituel à l'origine du Tidjaniyya, une confrérie soufie.

El hadj Bakayoko Mamadou, membre du conseil d'administration de la radio " Alfayda", au cours d'une conférence de presse, mercredi, à Koumassi, a soutenu que ces moments de dévotion seront l'occasion pour appeler à la cohésion sociale, à l'union en vue d'aboutir à la réconciliation, chère au Président de la République. Il a précisé que cette semaine internationale a pour thème: « L'importance de la compagnie des hommes de Dieu et la réconciliation ».

Pour lui, donc au-delà du caractère spirituel de l'évènement axé sur la promotion du vrai visage de l'islam authentique selon les enseignements du prophète Mohammad (Paix et salut sur lui), la semaine internationale « contribuera à l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, favorisera un véritable dialogue entre les cultures, fera la promotion des valeurs humaines telles que l'amour et le droit à la différence et elle facilitera la mise en place d'un cadre propice à l'exercice des pratiques religieuses conformément aux enseignements de l'islam ».

Il a fait savoir que l'un des temps forts de cette cérémonie sera marqué, le mercredi 27 mars, par le lancement officiel de la radio "Alfayda". Les disciples de Cheick Ibrahima Niass y sont attendus. Ils viendront du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie... pour rendre gloire à leur maître.

Massamba Touré, le directeur général de ladite radio, a déclaré que leur volonté, à travers la grille des programmes, est de faire corps avec les auditeurs et partenaires en leur donnant l'opportunité de communiquer leurs attentes.

Il a également indiqué que le 29 mars, toujours dans l'élan de la célébration de la semaine internationale, il y aura l'inauguration du bâtiment abritant le centre culturel Cheick Ibrahima Niass, suivie de l'intronisation de l'imam de la mosquée dudit centre.

Le 30 mars, selon Massamba Touré, se tiendra une conférence publique sur les pratiques du Tijaniyya. Et le 31 mars, en guise d'apothéose, une cérémonie ponctuée de zikr aura lieu au Palais de la Culture à Treichville.

C'est la ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Raymonde Goudou Coffie qui est la marraine de cette semaine internationale Cheick Ibrahima Niass.