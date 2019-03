Congo-Brazzaville: Genre - Prodiges Saint-Auffret plaide pour l'engagement des femmes

A cheval sur le droit, l'entrepreneuriat, la mode et le journalisme, la jeune congolaise met en exergue ses connaissances afin de « lutter pour les droits de la jeune fille d'abord et de la femme ensuite ».

Depuis plusieurs années, Prodiges Saint-Auffret invitent les femmes à doubler d'efforts dans la pratique de leurs travaux. Dynamique et engagée, cette femme pluridisciplinaire se positionne en modèle envers les plus jeunes. D'ailleurs, elle fait partie des quinze femmes les plus inspirantes du Congo, selon une enquête publiée en début de cette année par Lobamag.com. « Ma mission consiste à aller partout au monde pour dire aux femmes qu'elles ont de la valeur et du potentiel. Elles sont capables de changer les choses parce qu'en tant que petite fille, j'ai manqué de modèle. Nous devrons dire aux jeunes filles que le rêve est permis et il est possible car, elles ont les moyens de concrétiser leurs pensées », a précisé Prodiges Saint-Auffret.

Pour réaliser son projet, elle vient de publier un essai de cent quatre pages, intitulé "Mwassi Boss". Dans cet ouvrage à l'allure d'une autobiographie, l'auteure décrit le parcours d'une femme d'affaires ayant débuté avec le show buzz à l'âge de 17 ans. Après plusieurs années de dur labeur, elle s'engage à partager son expérience avec les plus jeunes afin de leur permettre de suivre ses pas.

Ce livre aborde plusieurs questions dont les relations amoureuses, les problèmes de famille, le goût de la réussite et bien d'autres. "Mwassi Boss" tente d'éradiquer le complexe que nourrissent certaines femmes à l'égard des autres. Ce premier ouvrage de Prodiges Saint-Auffret est un guide pour tous ceux qui souhaitent devenir une "Mwassi Boss" ou un "Mobali Bos"s (femme ou homme riche).