Afrique: Journée mondiale de l'environnement 2019 - La Chine va accueillir l'événement

L'annonce a été faite conjointement par le chef de la délégation chinoise, Zhao Yingmin, vice-ministre de l'Écologie et de l'environnement, et Joyce Msuya, la directrice exécutive par intérim d'ONU-Environnement, à l'issue de la quatrième assemblée des Nations unies pour l'environnement qui s'est tenue du 11 au 15 mars, à Nairobi, au Kenya.

La journée mondiale de l'environnement, le 5 juin prochain, sera célébrée cette année sur le thème « La pollution de l'air ». Chaque année, en effet, environ sept millions de personnes dans le monde meurent prématurément des causes la pollution atmosphérique, dont environ quatre millions en Asie-Pacifique. Cette journée exhortera les gouvernements, l'industrie, les communautés et les individus à se réunir pour explorer les possibilités existantes en termes d'énergies renouvelables et de technologies vertes et à améliorer la qualité de l'air dans les villes ainsi que les régions du monde.

Le gouvernement de la Chine s'est engagé à organiser les célébrations de l'événement dans plusieurs villes et Hangzhou, dans la province du Zhejiang, sera l'hôte principal. Cette annonce fait suite à la publication d'un rapport de synthèse sur le contrôle de la pollution atmosphérique effectué depuis les vingt dernières années à Beijing, la capitale chinoise.

« La Chine sera un très bon organisateur des célébrations de la Journée mondiale de l'environnement », a affirmé Joyce Msuya, lors de l'annonce. « Le pays a fait preuve d'un leadership remarquable dans la lutte contre la pollution atmosphérique. La nation peut maintenant aider le monde à agir plus efficacement. La pollution atmosphérique est une urgence mondiale qui nous concerne tous. La Chine va maintenant diriger la campagne et encourager la prise de mesures sur le plan mondial afin de sauver des millions de vies », a-t-elle ajouté.

Le leadership chinois sur les questions d'environnement

La Chine, grâce à un secteur des énergies vertes en pleine croissance, est devenue un leader des problématiques liées à la protection du climat. Le pays possède la moitié des véhicules électriques et 99 % des bus électriques du monde. En organisant la Journée mondiale de l'environnement, le gouvernement chinois sera en mesure de présenter ses innovations et ses progrès pour un environnement plus sain.

Selon un nouveau rapport des Nations unies sur la pollution atmosphérique en Asie et dans le Pacifique, la mise en œuvre de vingt-cinq politiques technologiques pourrait entraîner une réduction de 20 % des émissions de dioxyde de carbone et de 45 % des émissions de méthane dans le monde, soit l'équivalent d'un tiers de degré Celsius de réchauffement climatique.

Chiffres sur la pollution atmosphérique mondiale

92 % des personnes dans le monde ne respirent pas un air pur.

La pollution de l'air coûte cinq mille milliards de dollars par an en coûts sociaux.

La pollution à l'ozone au niveau du sol devrait réduire les rendements des cultures de base de 26 % d'ici 2030.

Rappelons que la Journée mondiale de l'environnement est un événement international mené par l'ONU qui a lieu chaque année, le 5 juin. Elle est célébrée par des milliers de communautés à travers le monde. Depuis ses débuts en 1972, la Journée mondiale de l'environnement est devenue la plus grande célébration de notre environnement chaque année.