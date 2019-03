Afrique: Environnement - Les pays pollueurs s'engagent à protéger la planète

Lors d'une réunion de l'organe de plus haut niveau pour l'environnement tenue en marge de la quatrième assemblée des Nations unies pour l'environnement, les ministres ont jeté les bases d'un nouveau modèle de développement visant à protéger les ressources dégradées de la planète.

Les ministres ont convenu de s'attaquer à la crise environnementale par le biais de l'innovation, de la consommation et de la production durables. Les délégués se sont engagés à réduire considérablement les produits en plastique à usage unique à l'horizon 2030.

La communauté internationale a posé les jalons d'un changement radical vers un avenir plus durable, dans lequel l'innovation sera mise à profit pour relever les défis environnementaux, l'utilisation de plastiques jetables sera considérablement réduite et le développement ne coûtera plus à la planète Terre.

A la suite de cinq jours de discussions à Nairobi, au Kenya, les ministres de plus de cent soixante-dix États membres des Nations unies ont présenté un projet audacieux pour le changement, affirmant que le monde devait accélérer le processus vers un nouveau modèle de développement afin de respecter la vision énoncée dans les objectifs de développement durable pour 2030. Se déclarant profondément préoccupés par les preuves évidentes que la planète est de plus en plus polluée, se réchauffe rapidement et s'épuise dangereusement, les ministres ont pris l'engagement de relever les défis environnementaux en proposant des solutions innovantes et en adoptant des modes de consommation et de production durables.

Pour combler les lacunes critiques dans les connaissances, ils ont promis de travailler à la production de données environnementales internationales comparables, tout en améliorant les systèmes et technologies de surveillance nationaux. Ils ont également exprimé leur soutien aux efforts déployés par ONU Environnement pour élaborer une stratégie mondiale de données environnementales d'ici à 2025.