Congo-Brazzaville: Le saviez vous ? Hakuna matata...

"Hakuna matata" ! Une expression rendue populaire par Disney avec le dessin animé "Le roi lion" et aujourd'hui connue par des milliers ou plutôt des millions de personnes... Mais que signifie-t-elle réellement ?

On ne peut parler de l'expression "Hakuna matata" sans faire référence à ce célèbre dessin animé qui l'a vulgarisée. Pour la petite histoire de cette série animée, on voit un suricate et un phacochère apprendre au jeune lion à tourner dos à son passé et à aller de l'avant, loin des douleurs en se concentrant sur ce que le présent lui offrait. L'expression Hakuna matata porte en elle les germes de cette philosophie que ces deux animaux ont essayé d'inculquer au lionceau. D'ailleurs, dans la musique du film, on peut entendre ce qui suit : « Hakuna matata - Mais quelle phrase magnifique - Hakuna matata - Quel chant fantastique - Ces mots signifient -- Que tu vivras ta vie - Sans aucun souci - Philosophie - Hakuna matata ». Mais il est important de souligner que cette expression n'a pas vu le jour avec cette œuvre cinématographique de Disney, en 1994. Elle tire ses origines et d'ailleurs son fort taux d'utilisation d'une langue africaine.

Notons que le roi lion n'est pas non plus la première œuvre à faire connaître l'expression au monde occidental. Déjà, en 1983, via une reprise de la chanson Jambo Bwana (bonjour monsieur) du groupe kényan Them Mushrooms, le groupe disco Boney M. a fait connaître au monde entier l'expression Hakuna matata. Et dans le refrain de la chanson, on pouvait l'entendre à plusieurs reprises. Aussi, au milieu des années 1980, dans la bande dessinée suédoise "Bamse", les premiers mots prononcés par le bébé fille de Bamse étaient Hakuna matata.

Il n'y a pas de problème, pas de souci

D'origine swahilie, Hakuna matata est une devise urbaine qui signifie tout simplement « il n'y a pas de problèmes ». L'expression bantoue exacte est « hakuna matatizo ». De par sa signification, elle est une version moderne du carpe diem inspiré du stoïcisme et de l'épicurisme. Il est évident que Disney l'a employé un peu au superlatif dans le roi lion.

Le swahili est une langue d'Afrique de l'est qui regroupe d'autres langues secondaires de la même région du continent. Certains de ses mots et expressions ont intégré des langues internationales comme l'anglais. Au Kenya ou en Tanzanie, par exemple, Hakuna matata est fréquemment utilisé en anglais. Cependant, dans le swahili classique, l'expression a connu certaines évolutions. En fonction des régions, on ne dit plus hakuna matatizo, mais plutôt « hama shida » ou encore « hamna tabu ».