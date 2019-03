Cote d'Ivoire: Renforcement de capacité - Les directeurs de communication des ministères en formation

A l'initiative du ministère de la Communication et des Médias, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, plus d'une cinquantaine de directeurs de communications des ministères et institutions de l'Etat sont réunis depuis jeudi pour deux jours, en séminaire de formation à Ivotel Plateau.

Cette session qui prend fin vendredi vise à permettre aux participants de communiquer efficacement, afin de mieux informer les populations sur les programmes étatiques et de susciter leur adhésion.

« Nous vivons dans un monde globalisé caractérisé par l'ouverture des frontières et le partage des valeurs.

L'avènement de l'internet et des réseaux sociaux constitue le conducteur de cette révolution) que nous avons l'obligation d'intégrer dans nos modes de gouvernance », a indiqué le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, dans son mot d'ouverture.

Cette session, selon les organisateurs, consiste au partage des expériences des participants et au renforcement de leurs capacités en matière de gestion, de diffusion et d'interaction de linformation gouvernementale et institutionnelle.

Pour Daniel Langenkamp, conseiller de presse et des affaires culturelles de l'Ambassade des Etats-Unis, dans le « nouveau monde » actuel, il convient de changer, d'être plus agile, pro actif et de travailler pour arrêter les informations fausses qui sont diffusées sur internet.

La formation comprend en plus de la phase théorique, des exercices pratiques pour outiller de manière efficace ceux qui ont la charge de la communication dans les ministères et institutions étatiques.

Il est aussi prévu la mise sur pied dune plate forme des communicants pour mieux coordonner le travail entre les différents services de communication.