Cote d'Ivoire: Artisanat - Amorcer une nouvelle politique de développement du secteur

Le conseil régional pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat et des Pme dans l'Espace Cedeao (Crapme-Cedeao a officiellement lancé ses activités le 19 mars, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), sous le parrainage de du ministre Souleymane Diarrassouba.

Organisée le 19 mars sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, la cérémonie de lancement officielle des activités du conseil régional pour la Promotion et le développement de l'Artisanat et des Pme dans l'espace Cedeao a donné l'occasion à la présidente du Crapme-Cedeao, Doukouré Aïssata Boundy, de rappeler les objectifs de cet événement. Entre autres, celui de promouvoir les secteurs de l'artisanat en contribuant à la réduction de la pauvreté aussi bien en milieu urbain que rural.

Et participer aussi à l'insertion des jeunes (potentiels candidats à l'immigration clandestine), dans les métiers à forts potentiels économiques. Pour l'exprimer en quelques mots, elle a fait savoir que le but de ce rendez-vous est de contribuer au bien-être social des femmes, des populations artisanes et des Pme.

Elle a attiré l'attention sur le rôle de la femme dans le secteur de l'artisanat et la place qu'elle occupe dans le développement des Pme dans l'espace Cedeao. « C'est grâce à elles que le Crapme-Cedeao a vu le jour », a-t-elle confié.

Tout en se disant disposée à travailler en partenariat avec les institutions publiques et privées, à collaborer avec les faitières et à coopérer avec les organisations régionales et internationales, elle n'a pas manqué d'adresser des mots de remerciements à la Banque mondiale, la Bad et tous ses partenaires qui, depuis les premiers moments, n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur appui à cette initiative.

La rencontre a été l'occasion, pour cette nouvelle organisation régionale, de lancer, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), la première édition du Salon international-textile-habillement et accessoires, dénommé Sictha 2019.

Ce premier salon régional qui réunira en son sein tous les secteurs d'activités de la filière Coton-textile, se tiendra à Abidjan, précisément au palais des Sports de Treichville, du 25 octobre au 3 novembre 2019, sous le thème : « Transformation dans la filière coton-textile-habillement et accessoires, facteurs de développement économique et social en Afrique : cas particulier des femmes ».

A ce titre, le Sictha qui se veut le plus grand salon du textile de l'Afrique accueillera plus de vingt pays africains, une dizaine de pays d'Europe et d'Asie, ainsi qu'une vingtaine d'institutions nationales et internationales.