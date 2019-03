Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Victoire à l'arrachée de Lubumbashi Sport sur Sanga Balende

Devant leur public, les Kamikazes de Lubumbashi ont fini par l'emporter face aux Anges et Saints de Mbuji-Mayi, au terme d'une partie épique, avec un total de sept buts marqués. Il n'y a par contre pas eu de vainqueur entre Rangers et Don Bosco, à Kinshasa.

Le FC Lubumbashi Sport a battu, le 19 mars, au stade Frédéric-Kibassa-Maliba à Lubumbashi, Sa Majesté Sanga Balende, par quatre buts à trois, au terme d'un match époustouflant et à rebondissements comptant pour la 23e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Sanga Balende a été le premier à ouvrir la marque dès la quatrième minute par un but contre son camp de Kabelwa Kakoko sur un centre à ras de gazon d'Isaac Boka. A la 23e mn, le même Isaac Boka a adressé un centre coupé au premier poteau par le Ghanéen Isaac Amoah pour le deuxième but des Anges et Saints du Kasaï oriental.

Malgré cette entame de partie malencontreuse, les Kamikazes de Lubumbashi, évoluant devant leur public du stade Frédéric-Kibassa, ne se sont pas découragés, exerçant un pressing soutenu sur leur adversaire. Et à la 40e mn, Eric Kabwe wa Batu a réduit l'écart en prolongeant une balle de Kateng Kawang. Juste avant la fin de la première période, Cyrille Mutwale a égalisé face à des joueurs de Sanga Balende apparemment à l'arrêt après avoir marqué les deux buts dans les deux premiers quarts d'heure.

Au retour des vestiaires, Ngoyi a redonné l'avantage à Sanga Balende, en catapultant de la tête une balle arrêtée du Ghanéen Amoah à l'entrée de la surface de réparation de Lubumbashi Sport. Mais quelques minutes après, Lubumbashi Sport a remis les pendules à l'heure avec une deuxième égalisation, signée Cyrille Mutwale. Et c'est le même joueur, étant dans une forme étincelante au cours de cette partie, qui a inscrit le quatrième but de la victoire des Kamikazes dans les arrêts de jeu de la seconde période. Mutwale a signé un triplé salutaire pour son équipe qui s'en sort avec un succès inespéré face au club phare de Mbuji-Mayi. Lubumbashi Sport compte désormais vingt et un points en vingt-deux matchs. Sanga Balende est bloqué à vingt-six points après vingt et un matchs joués, n'ayant enregistré la moindre victoire depuis le 30 janvier dernier.

Pas de vainqueur entre Rangers et Don Bosco

Le 20 mars au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le club local d'AC Rangers a été tenu en échec par CS Don Bosco sur la marque de zéro but partout, en match de la 23e journée. Don Bosco se retrouve à la sixième position au classement provisoire avec trente points en vingt-trois matchs. Rangers est relégué à la septième place avec trente points après vingt-cinq rencontres et un goal average de -3.