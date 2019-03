Congo-Brazzaville: Musique religieuse - Ophélie Gely et Berger Dimina en concert dimanche à la paroisse Yindoula

Destiné à rendre grâce à Dieu qui leur a doté la paroisse de l'Eglise évangélique du Congo (EEC), situé au quartier Makayabou, arrondissement 5 Mongou mpoukou, le concert connaîtra aussi la participation d'autres chantres et chorales de la ville de Pointe-Noire.

Il s'agit de David Silouvangou, des chorales Kia et Yindula, la sous-section CBE de la paroisse Yindula et la chorale Temple. Autrefois annexe de l'EEC, c'est le 30 décembre dernier que Yindula est devenue une paroisse. Le concert, organisé par la Maison BD production, sera aussi une action de grâce pour tous les bienfaits reçus de Dieu et une occasion d'honorer les femmes en ce mois de mars qui leur est dédié.

Pour ce rendez-vous, Ophélia Gely, l'une des plus belles grandes voix du gospel ponténégrin qui prépare son nouvel album, propose un répertoire varié, teinté de plusieurs couleurs. Elle exécutera des chansons de son album parmi lesquelles «Je l'aime», ainsi que des titres des grands noms de la musique religieuse comme «Way macker» de Sinach, «Tu as remporté la victoire» de Todd Dulaney et le célèbre chant nigérian «Igwe».

Berger Dimina, qui travaille aussi sur son deuxième album, replongera le public dans l'ambiance des «7 Victoires», titre de son premier album.

Bien de surprises sont aussi prévues, d'où cette invitation d'Ophélia Gely : «J'invite le peuple de Dieu à venir louer et célébrer le Seigneur avec nous car il a fait et fera encore beaucoup de choses pour nous».