Congo-Kinshasa: Le 23 avril prochain - Kinshasa vivra la 3ème édition du FELIBI

Le 23 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est en cette date précise et historique pour le monde de la littérature, que Médiaspaul et Paulines ont choisi pour inaugurer la 3ème édition du "Festival du livre et de la bible" 2019 (FELIBI).

Lors de ces assises, il sera question pour les maisons d'édition précitées, de marquer cette journée capitale de la plus belle des manières. Cette annonce a été faite jeudi 21 mars 2019, au cours d'un point de presse tenue par le Père Roberto Ponti, responsable de Médiaspaul en RDC. Ce dernier, a, en marge de son adresse à la presse congolaise, laissé entendre que cette 3ème édition de FELIBI sera marquée par la phase finale du jeu concours de rédaction destiné aux classes de 6ème primaire.

Cela fait déjà deux années successives, depuis que Médiaspaul et Paulines organisent le Festival du livre et de la bible dans la ville-province de Kinshasa. Cet évènement est dédié à tous les amoureux de l'écriture et de la lecture. Tout comme les années précédentes, ce grand évènement annuel sera ouvert au grand public à la Place des évolués, à côté de l'ISP/Gombe. Et il va connaître la participation de plusieurs maisons d'édition, librairies, bibliothèques et autres institutions. De ce fait, ayant pour thème : « Lire, c'est mon droit », le FELIBI aura lieu pendant 6 jours, soit du 23 au 28 avril 2019. C'est dans exactement un mois, que la ville de Kinshasa, capitale de la RD Congo, va vibrer au rythme de la littérature.

A en croire Père Roberto Ponti, hormis l'exposition et vente des livres à très bon prix, plusieurs autres activités seront au rendez-vous. Parmi lesquelles, l'on peut citer la tenue des conférences, des ateliers, des spectacles, sans oublier des animations culturelles. Puisque l'entrée du festival va être gratuite, tout le monde est le bienvenu pour participer dans les ateliers, acheter les livres ou encore échanger les livres avec ceux trouvés sur place.

Quid des innovations ?

Le Festival du livre et de la bible sera marqué par la phase finale du concours de rédaction destiné aux classes de 6ème primaire. Dans le chapitre des innovations, il est évident de noter que la place des évolués sera couverte d'un réseau Wifi local devant permettre aux visiteurs de se connecter aux différentes bibliothèques virtuelles par réseau Mikanda. Une autre innovation concerne l'aménagement d'un endroit pour les enfants et aussi un coin de lecture avec possibilités d'échanger les livres. Comme si cela ne suffisait-il pas, une tombola sera aussi organisée lors de la clôture du FELIBI dimanche 28 avril 2019.

Avec la contribution de l'ACOFEPE et le RENAPEF, un concours de dissertation à l'endroit des classes de 4ème, 5ème et 6ème secondaires va être au cœur de ces prochaines assises. Toutefois, après avoir répondu aux différentes préoccupations des journalistes, le responsable de Médiaspaul en RDC n'a pas oublié d'inviter les amoureux de la lecture et l'écriture, de participer activement pour porter encore plus haut la littérature francophone, en général, et congolaise, en particulier.