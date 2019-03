Rwanda: Signature de plusieurs accords de coopération entre le Maroc et le Rwanda

Les relations entre le Maroc et le Rwanda sont aujourd'hui un modèle réussi en matière de coopération Sud-Sud, a affirmé mardi à Rabat le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Richard Sezibera.

«Les relations entre les deux pays se renforcent jour après jour et représentent un exemple réussi de coopération Sud-Sud grâce à la vision clairvoyante des chefs d'Etat des deux pays», a-t-il souligné lors de ses entretiens mardi avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Selon un communiqué de ladite Chambre, le ministre qui préside la délégation de son pays à la première session de la Grande commission mixte Maroc-Rwanda, a indiqué que la coopération bilatérale se traduit par des projets concrets et que la mise en œuvre des accords se trouve dans la bonne direction grâce au suivi étroit et à la détermination des deux parties d'œuvrer à leur pleine concrétisation.

Après avoir salué le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, il a assuré que « l'organisation panafricaine a connu une nouvelle dynamique depuis le retour du Royaume», notant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Paul Kagame partagent une vision commune pour le développement du continent.

Pour sa part, Habib El Malki s'est félicité de la dynamique des relations entre les deux pays, particulièrement après la visite historique de S.M le Roi Mohammed VI au Rwanda en 2016 et la signature de plus de 20 accords de coopération dans des domaines vitaux.

«S.M le Roi Mohammed VI et son excellence le Président Paul Kagame œuvrent à faire de l'Afrique un continent fort et harmonieux, jouissant de la sécurité et de la stabilité», a-t-il affirmé, ajoutant que les dirigeants des deux pays partagent une vision réformiste orientée vers l'avenir et fondée sur la promotion de la coopération Sud-Sud.

Le président de la Chambre des représentants a également passé en revue les derniers développements de la question du Sahara marocain, soulignant qu'il s'agit d'une question existentielle pour toutes les composantes du peuple marocain.

Sur le plan parlementaire, Habib El Malki a salué les liens étroits de coopération entre les deux institutions législatives, des liens qui se sont renforcés à l'occasion de la visite fin 2018 du président de la Chambre des représentants de la République du Rwanda au Maroc.

A signaler, par ailleurs, que plusieurs accords de coopération ont été signés, mardi à Rabat, entre le Maroc et le Rwanda, dans le cadre de la première session de la Grande commission mixte entre les deux pays.

Ces accords ont été paraphés par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue rwandais Richard Sezibera, qui ont présidé les travaux de cette première session de la Grande commission mixte.

Les deux pays ont ainsi signé un mémorandum d'entente sur la coopération commerciale et un protocole d'accord concernant la coopération industrielle.

Les deux pays ont également signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement et du développement durable qui a pour objet de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'environnement et de la gestion rationnelle des ressources naturelles, ainsi qu'un accord-cadre dans le domaine de l'énergie en vue de mettre en place un cadre de coopération dans ce secteur.

Concernant les mines, la géologie et les hydrocarbures, les deux pays ont signé un accord-cadre pour mettre en place un cadre de coopération dans ces domaines.

Par ailleurs, le Maroc et le Rwanda ont conclu un accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale et un autre sur l'extradition judiciaire.

D'autre part, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties dans le domaine du tourisme en vue de développer la coopération entre les différentes institutions chargées de la promotion de ce secteur.

Sur un autre registre, le Maroc et le Rwanda ont signé un mémorandum d'entente visant le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation des jeunes diplomates ainsi que l'échange en matière d'informations liées à la diplomatie et aux relations internationales.

Dans le domaine de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, un protocole d'accord a été paraphé entre les deux parties en vue de l'échange d'expertise et de bonnes pratiques dans le secteur de l'habitat et du développement urbain.

Les deux pays ont également signé un accord visant à créer un cadre de coopération dans le domaine de l'éducation via l'octroi de bourses à travers l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Une convention-cadre de coopération en matière de formation professionnelle a été aussi signée entre les deux pays dans le but de fixer le cadre global de coopération et de partenariat dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.