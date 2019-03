Maroc: Le Salon national de la race Sardi ouvre ses portes à Settat

La ville de Settat accueille à compter de ce jeudi jusqu'au au 24 mars courant la deuxième édition du Salon national professionnel du Sardi, organisé par l'Association du Salon national professionnel de l'élevage (ASNPE).

Cette manifestation est initiée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forets en partenariat avec la région Casablanca-Settat, la Chambre de l'agriculture de la région, le Conseil provincial et la commune de Settat sous le thème «Le Sardi est une fierté nationale».

Cette édition est notamment marquée par une augmentation du nombre des exposants intéressés par l'élevage ovin et constituera un forum dont l'impact économique devient de plus en plus notable, souligne un communiqué de l'ASNPE.

Environ 300 exposants prennent part à cette édition qui devrait accueillir quelque 200.000 visiteurs aux différents espaces, qui s'étendent sur une superficie totale de 6 hectares dont 15.000 m² couverte.

Selon les organisateurs, ce salon n'est plus une occasion dédiée uniquement à l'exposition et à la promotion de la race Sardi, mais constitue un rendez-vous incontournable pour présenter la stratégie nationale du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts quant au développement de la filière des viandes ovines.

C'est l'une des principales missions de ce salon qui se veut un espace d'échange entre tous les opérateurs du secteur d'élevage, à savoir : éleveurs, vétérinaires, pharmaciens, institutions publiques et semi-publiques, entreprises privées et professionnels, entre autres et une plate forme pour découvrir les nouvelles technologies en matière d'élevage.