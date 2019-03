Maroc: Journée mondiale de la météorologie

La Direction de la météorologie nationale (DMN), à l'instar des États et territoires membres de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), célèbre, le 23 mars, la Journée mondiale de la météorologie sous le thème: "Le Soleil, la Terre et le Temps".

Le soleil constitue en effet le cœur du système solaire et fournit à la planète assez de chaleur pour que les êtres vivants puissent prospérer et détermine le temps et le climat ainsi que la vie sur Terre, indique la DMN dans un communiqué publié à cette occasion.

Ainsi, sans la lumière et la chaleur que fournit constamment le soleil, toute vie cesserait sur Terre. C'est aussi l'énergie du soleil qui anime le cycle hydrologique en provoquant en permanence l'évaporation de l'eau, qui retombe ensuite sur la Terre.

Les mesures effectuées par satellite ces 30 dernières années révèlent que la production d'énergie par le soleil n'a pas augmenté et que le réchauffement du climat constaté dernièrement ne saurait être imputé à une modification de l'activité solaire.

Si les concentrations de gaz à effet de serre continuent d'évoluer au même rythme qu'aujourd'hui, l'humanité pourra assister à une hausse des températures comprise entre 3 et 5 °C d'ici à la fin du siècle. Ces valeurs sont bien supérieures à l'objectif fixé dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, qui vise à contenir la hausse de la température moyenne en-deçà de 2 °C et à se rapprocher le plus possible du chiffre de 1,5 °C, selon la DMN.

Ce sont ces gaz à effet de serre persistants et présents dans l'atmosphère et qui continuent de croître suite aux activités humaines, qui sont responsables de la hausse des températures, entraînant ainsi la fonte des glaces et le réchauffement des océans.

Le soleil représente aussi une source d'énergie importante pour lutter contre le changement climatique et une alternative viable aux énergies fossiles. Il constitue ainsi une source d'énergie alternative qui peut être exploitée même par temps couvert pour la production d'électricité, le chauffage ou le dessalement des eaux.

Le Maroc dispose d'un potentiel solaire considérable. Ainsi, le Royaume a lancé d'importants projets solaires, devenant un leader dans la région et même dans le monde et entend exploiter massivement cette énergie propre et inépuisable pour diminuer sa dépendance en électricité via l'énergie solaire, selon la même source, faisant observer que la centrale solaire thermique de Noor est l'une des plus grandes centrales thermiques au monde.

Les mesures de rayonnement fournies par les services de météorologie sont essentielles pour les décideurs de l'industrie solaire, pour étudier la variabilité du climat et le changement climatique et pour prévoir le temps.

La Direction de la météorologie nationale fait savoir qu'elle contribue de manière continue aux projets environnementaux durables en fournissant à divers partenaires des informations, des connaissances scientifiques et des services axés sur les conditions météorologiques, le climat, l'eau, les océans et l'environnement.