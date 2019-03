Soudan: Décision de Dissolution de la Corporation du Pétrole Soudanise

Khartoum — Le Premier ministre National, le Dr Mohamed Taher Aila, a publié une Décision de dissolution de la Corporation du Pétrole Soudanise et que tous ses Avoirs, Documents et Employés doivent appartenir au Ministère du Pétrole et du Gaz.

La Décision enjoignait aux Ministères du Cabinet, des Finances et de la Planification Economique, du Pétrole et du Gaz, du Travail, de la Réforme Administrative et du Développement des Ressources Humaines et aux Autres Parties concernées d'appliquer la Décision.