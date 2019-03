Congo-Kinshasa: Journée de sensibilisation - L'AMAPROS s'attaque aux grossesses non désirées !

L'AMAPROS est cette association des mamans maraîchères pour le progrès social qui vise à sensibiliser les femmes, en général, dans la planification familiale et les violences sexuelles dont elles sont victimes dans le silence.

Face à cela et dans le cadre du mois de la femme, elle organise une journée de sensibilisation ce samedi 23 mars 2019 sous le thème : « Qu'est-ce qu'une grossesse non désiré et des précautions à prendre pour l'éviter » au camp Luka, à l'Eglise Jehovah Shamah, dans la commune de Ngaliema.

Créée le 10 mars 2010, cette l'ONG AMAPROS est implantée à Kinshasa et au Kongo Central. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des connaissances des femmes sur l'importance et les différentes méthodes de la planification familiale ainsi que la cause et les impacts liés aux violences sexuelles faites à la femme.

Et c'est dans le souci de palier cette problématique qu'elles sont tous les jours sensibilisées dans leur centre médical sur les cas de viol, de décès infantiles, d'abandon dans les rues des enfants.

Ce, pour tenter d'éradiquer le taux des filles mères qui ne cessent d'accroître, des grossesses non désirées et non planifiées à cause du manque d'information sur la planification familiale.

Mais aussi en ce qui concerne les violences conjugales faites à la femme, occasionnant la dislocation de plusieurs familles et l'augmentation du taux de pauvreté.

La bible ne dit-elle pas que mon peuple périt par manque de connaissance... Raison pour laquelle AMAPROS organise cette journée de sensibilisation et lance un appel à tous ceux qui voudront bien leur prêter main forte afin de réaliser parfaitement ce changement grâce à des modules de formation et cela sur différents champs d'application tel que les Eglises, écoles, communautés, etc.