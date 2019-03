Congo-Kinshasa: Justin Inzun Kakiat - Félix Tshisekedi détecte un chevronné !

La dernière nomination par ordonnance Présidentielle de Mr INZUN KAKIAT Justin en qualité de Chef de Services des Renseignements Congolais n'a pas surpris les Congolais, spécialement les agents et Fonctionnaires de l'Agence Nationale des Renseignements qui s'attendaient au changement promis par le Chef de l'Etat dans son Discours d'Investiture.

En effet, la désignation de M. INZUN au Poste d'Administrateur Général de l'Agence Nationale des Renseignements n'a pas laissé indifférents la majorité d'agents de ce Service ainsi que les anciens collègues d'Université de Lubumbashi qui voient leur Alma mater (université) honorée par la désignation d'un des leurs.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage que nous ne puissions revenir avec force détails sur le parcours élogieux de ce haut cadre. Toutefois, il y a lieu de retenir que Mr INZUN a fait de brillantes études à l'Université de Lubumbashi et a été engagé à la Présidence de la République (ANR) après un concours sélectif organisé, à cet effet, par l'Administration de cette institution.

Son savoir-faire, son ardeur et sa conscience pour le Travail bien fait ont retenu l'attention de ses Chefs hiérarchiques qui n'ont pas hésité à le promouvoir comme Adjoint du Chef de Service de renseignement et aujourd'hui nommé Titulaire à ce poste par le Chef de l'Etat Congolais.

Ceux qui ont œuvré à côté d'INZUN, le connaissent comme un fonctionnaire assidu, intègre, discret, compétent et capable de préserver sa personnalité face aux tentatives de corruption et autres antivaleurs. Pour toutes ces raisons, beaucoup de ses amis estiment que le choix porté sur lui par le Président de la République n'est pas un fait du hasard.

Il vient plutôt couronner une expertise cumulée pendant des années par ce haut cadre dont la carrière s'est caractérisée par de brillants résultats obtenus dans le traitement de dossiers importants du pays. Soucieux de l'intérêt commun et du respect de l'autre, INZUN ne manquera certes pas de travailler avec Amour et abnégation avec tous ses collaborateurs.

C'est pourquoi, la plupart des agents et cadres de Service de renseignements Congolais félicitent le Président de la République pour ce choix judicieux qu'il a fait, en nommant un collaborateur qui pourra l'aider à mettre de l'ordre dans ce service aussi stratégique dont l'objectif est de sécuriser les Institution du pays.

Grâce à son dynamique et sa transparence, Mr INZUN est pour les agents de l'ANR, l'homme capable non seulement de défendre dignement leurs intérêts mais aussi d'améliorer leur Social.

Avec l'avènement de Mr INZUN aux commandes de l'ANR, les agents et cadres de ce Service Spécialisé doivent savoir que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau s'y dressera grâce au dynamisme, l'efficacité et la transparence dans la gestion qui ont toujours caractérisé le nouveau promu.

Homme très intègre et doué de bonnes qualités morales et intellectuelles, le choix porté sur Mr INZUN est le plus judicieux pour le commun des mortels.

C'est dans ce cadre que ceux qui ont eu à le fréquenter n'hésitent pas de remercier le Président de la République pour ce geste combien louable qu'il vient de poser en faveur des agents de ce service (ANR) qui ne tarderont certes pas à découvrir les qualités managériales de leur nouveau Chef.

Enfin, il y a lieu de féliciter Mr INZUN et ses collaborateurs pour leur nomination et de remercier le Président de la République pour avoir remis la pendule à l'heure dans ce service, en s'entourant de nouveaux collaborateurs consciencieux et intègres, capables de l'aider dans la réalisation de l'objectif qu'il s'est assigné, celui de satisfaire d'abord le social de la population congolaise.