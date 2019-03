Ile Maurice: Drogue - Aditish Oogarah libéré, un couvre-feu lui est imposé

Il aura passé presque deux semaines en prison, suivant son arrestation le 12 mars. Ce vendredi 22 mars, la demande de remise en liberté sous caution d'Aditish Oogarah a été agréée par la Bail and Remand Court.

Il fait l'objet de deux accusations provisoires, Drug Dealing (possession of synthetic cannabinoids for the purpose of distributing) et Drug Dealing (possession of cannabis for the purpose of distributing).

C'est par visioconférence qu'Aditish Oogarah a comparu devant la cour. En revanche, sa tante maternelle était, elle, présente dans l'enceinte du tribunal.

L'homme d'affaires devra s'acquitter d'une caution de Rs 30 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 200 000. Aditish Oogarah devra aussi se rendre au poste de police tous les jours, entre 6 heures et 17 heures.

Qui plus est, un couvre-feu lui a été imposé. À partir de 18 heures jusqu'au lendemain matin, il n'a pas le droit de sortir de chez lui.

3,71 grammes de drogue synthétique avaient été saisis sur Aditish Oogarah le 12 mars. Par la suite, lors de la perquisition de son domicile, 13,31 grammes de cannabis avaient été retrouvés. Dans un premier temps, la police avait évalué la drogue à Rs 26 536.

En cour mercredi 20 mars, lors des débats sur la motion de remise en liberté conditionnelle, l'enquêteur Nundoo a concédé que la valeur serait plutôt de Rs 16 500.