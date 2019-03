Madagascar: Mialy Rajoelina/Margaret Kenyatta - Deux « First ladies » engagées dans les mêmes causes

Enrichissante. C'est ainsi que l'on peut qualifier la rencontre entre Mialy Rajoelina, Première Dame de Madagascar et Margaret Kenyatta, Première Dame du Kenya. Présente en terre kényane lors du « One Planet Summit » qui s'est déroulé à Nairobi, la présidente de l'association FITIA a eu, elle-aussi, un agenda chargé. Les deux « Firts Ladies » ont eu une réunion de travail.

En effet, la présidente de l'Association FITIA et non moins présidente du PAESFA Afrique a été reçue par son homologue kényane au State House de Nairobi le 14 mars dernier. Une rencontre au cours de laquelle les deux premières dames ont pu avoir un échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'œuvres sociales.

Mialy Rajoelina et Margaret Kenyatta, deux grandes dames d'Afrique, sont engagées dans les mêmes causes que sont les œuvres sociales au profit des femmes, des enfants et des familles vulnérables.

« Malagasy Ethanol ». Depuis la création de l'association FITIA en 2010, Mialy Rajoelina a toujours été présente aux côtés des plus démunis, notamment à travers les interventions dans les domaines de la santé mère-enfant et la distribution de kits scolaires au niveau de toutes les circonscriptions scolaires de la Grande île en période de rentrée scolaire.

Avec son élection à la tête du PAESFA (Pan African Ethanol Stoves and Fuel Alliance), la Première Dame a renforcé son engagement dans la lutte pour la défense de l'environnement.

D'ailleurs, pas plus tard que le 7 mars dernier, elle a procédé à la pose de la première pierre de « Malagasy Ethanol » qu'est la première usine de transformation d'éthanol à Madagascar.

Même à l'époque où son époux président n'était pas au pouvoir, de 2014 en 2018, ses proches collaborateurs au sein de l'Association FITIA ont multiplié les actions sociales en faveur des plus démunis.

Pour sa part, la Première Dame du Kenya, Margaret Kenyatta œuvre depuis 2013 dans le combat pour contribuer à l'amélioration de la santé mère-enfant dans son pays dont la lutte contre le VIH-SIDA chez les enfants et la réduction des décès des mères durant l'accouchement.

Depuis 2018, elle a mis en place le « Beyond Zero » qu'est un document stratégique qui consiste à promouvoir un accès égal aux services sanitaires pour tous.