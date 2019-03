Togo/Bénin: Elim CAN 2019/Djene Dakonam - « Il faut tout donner » face au Bénin

Le Togo joue sa qualification pour la CAN 2019 ce dimanche 24 mars à Cotonou face aux écureuils du Bénin. Si l'Algérie a obtenu son ticket dans le groupe D, derrière c'est plus serré. Le Bénin dispose actuellement de 7 points tandis que ses poursuivants, la Gambie et le Togo en comptent 5.

La victoire est donc obligatoire pour les Eperviers si l'envie d'être au pays des pharaons à partir de Juin 2019 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, est encore l'objectif premier du Togo.

« Nous sommes tous conscients de l'enjeu du match et là, il reste encore deux séances à faire, je pense qu'on a rien à perdre, on a tout à gagner, je pense qu'on est conscient du match et on va essayer de gagner ce match et d'être qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, » a déclaré Djene Dakonam.

Le défenseur de Getafe a ajouté : « Tout se passe sur le terrain, le football maintenant c'est sur le terrain.

Le Togo, le Bénin, nous sommes tous de la même région, nous sommes des pays frontaliers et je pense qu'il aura beaucoup d'enjeux, le terrain sera plein à craquer mais nous on est conscients, on vient de loin et on sait qu'avec une victoire, on est qualifiés et là il faut tout donner. On est conscients de cela.

Personnellement, je vais aborder cette rencontre comme tous les matches. Là je suis dans un bon championnat, je joue presque tous les weekends et je pense que tout ce que je fais tous les week-ends, je vais essayer de le reproduire et même essayer de faire un peu plus. »