Burkina Faso/Mauritanie: Elim CAN 2019 - Alain Traoré et Bertrand Traoré forfaits ?

Alors que le Burkina Faso a besoin de toutes ces forces pour décrocher sa qualification pour la CAN 2019, Alain Traoré et Bertrand Traoré pourrait déclarer forfait lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires.

Situation compliquée pour le Burkina Faso en éliminatoires de la CAN 2019. Les Étalons affrontent ce vendredi à Ouagadougou les Mourabitounes de la Mauritanie, déjà qualifiés, lors de la dernière journée des éliminatoires.

Face à la Mauritanie, le Burkina Faso n'a pas son destin en main. Une victoire est nécessaire aux Etalons mais elle ne sera suffisante que si l'Angola ne s'impose pas au Botswana, déjà éliminé.

La vraie question qui se pose au sein de l'écurie des Etalons est de savoir si les frères Traoré seront de la partie pour cette rencontre importantissime. Pour ce match décisif, les Etalons pourraient être contraints de faire sans Alain Traoré et Bertrand Traoré.

Le sociétaire de l'Olympique Lyonnais a ressenti mercredi des douleurs à l'entraînement, relaient différents médias burkinabè. Il demeure incertain pour la rencontre face aux Mourabitounes.

« Alain Traoré a subi une douleur à la cuisse. Seul lui peut dire s'il peut jouer. On va attendre et savoir quel est l'état d'esprit de Bertrand Traoré.

C'est dans ce contexte que je dois travailler. Mais avec quatre absents de dernière minute, on peut rentrer avec une force et de la mentalité de joueurs qui cherchent une qualification », a expliqué le sélectionneur Paulo Duarte.

De son coté, Alain Traoré est arrivé blessé. Du coup, le milieu offensif du RS Berkane a déclaré forfait pour la rencontre.

Paulo Duarte ne peut non plus compter sur le défenseur Patrick Malo et Dylan Ouédraogo qui n'a même pas pu effectuer le déplacement après s'être blessé en club. « C'est un grand coup. On ne peut jouer avec des joueurs qui ne sont pas opérationnels.

Je suis sûr, je suis convaincu que les joueurs qui sont présents vont montrer leur qualité », regrette Paulo Duarte.

Pour se qualifier pour la CAN 2019, les hommes de Paulo Duarte devront s'imposer tout en espérant que l'Angola ne gagne pas sur le terrain d'un Botswana déjà éliminé.