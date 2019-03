Angola: Le Gouvernement veut une presse véritablement publique

Luanda — Le ministère de la Communication sociale s'efforcera de rendre les entreprises du secteur de plus en plus publiques et moins gouvernementales, a annoncé jeudi à Luanda le titulaire de ce portefeuille, João Melo.

S'exprimant à la clôture de la Conférence internationale sur les défis de la communication sociale angolaise, le ministre a indiqué qu'il avait l'intention de mettre en œuvre cette stratégie de manière progressive.

C'est l'un des principaux défis du secteur pour les temps à venir, qui fait déjà l'objet d'un processus de profonde réforme de la gestion et de l'amélioration du contenu.

João Melo a annoncé que le programme de réformes sera exhaustif et comprendra, entre autres mesures, la séparation des directions de contenu des administrations des organes.

Afin de rendre le secteur plus dynamique, il s'est engagé à mettre en œuvre quatre engagements, parmi lesquels le maintien d'un système de communication sociale ouvert et pluraliste et l'amélioration de la situation sociale des professionnels du secteur.

Il a annoncé qu'ils travailleraient pour accroître la crédibilité de la presse publique, promouvoir les actions de restructuration et de modernisation des organes publics et promouvoir la presse privée, régionale et locale.

Selon le ministre, le secteur est disponible pour articuler et collaborer afin d'améliorer les conditions socioprofessionnelles de tous les journalistes et pour dialoguer avec l'Union des journalistes angolais afin de résoudre les problèmes de la classe.

En revanche, il a indiqué que la crédibilité des organes publics avait augmenté en 2018, ce qui est une source de satisfaction et augmente la responsabilité des professionnels de la classe.

Il a appelé au rachat de l'esprit journalistique dans les salles de rédaction, lequel, selon lui, a été perdu depuis un certain temps.