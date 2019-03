Afrique Australe: Le bilan du cyclone Idai s'alourdit encore

Le bilan humain fait désormais état d'au moins 550 morts après le passage de l'Ouragan en Afrique australe la semaine dernière. Des secours arrivent tout doucement, mais la situation est catastrophique

Au Mozambique, au Zimbabwe, au Malawi, c'est une catastrophe et matérielle qui semble se jouer après le passage du cyclone Idai Le dernier bilan, vendredi matin, fait état de plus de 550 morts. Plus de10 000 habitations auraient été détruites. Des habitants seraient encore bloqués sur les toits à l'heure en attendant les secours, notamment au Mozambique.

Infrastructures détruites

Daviz Simango, maire de la ville de Beira., la deuxième ville du Mozambique décrit des scènes apocalyptiques. "Le cyclone a été caractérisé par des vents extrêmement violents qui ont détruit notre ville", explique-t-il à la DW. "Les infrastructures publiques et privées, les écoles, les hôpitaux et les maisons ont été détruits. Les populations de Beira manquent de produits alimentaires de première nécessité. C'est un désastre."

Manque d'électricité

Selon Matshidiso Moeti, le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), le passage du cyclone Idai a causé des inondations et le déplacement de milliers de personnes. Avec pour conséquence : des maladies telles le paludisme, la fièvre typhoïde et le choléra. Mais Daviz Simango explique lui aussi que les infrastructures de Santé ont été en grande partie détruites et ne sont pas en mesure d'accueillir les malades et les blessés."Ils n'ont plus d'électricité, ne peuvent plus faire des examens. Il y a donc beaucoup de patients qui meurent."

La situation est toute aussi dramatique au Zimbabwe voisin, où le district de Chimanimani dans l'est a été détruit à environ 90%, précise le porte-parole du PAM, Hervé Verhoosel.