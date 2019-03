Sénégal/Madagascar: Elim CAN 2019 - Véritable sérénité dans la tanière des Lions Indomptables

Les dernières places pour la CAN 2019 vont coûter cher et plusieurs grandes nations du continent sont en danger. C'est le cas du Cameroun.

Le pays des Lions Indomptables pensait décrocher son ticket pour la CAN2019 en tant que pays organisateur. Mais la réattribution du tournoi à l'Egypte contraint les tenants du titre à se battre jusqu'à la dernière journée pour se qualifier, samedi face aux Comores.

N'étant plus automatiquement qualifiés, les coéquipiers d'Eric Choupo-Moting vont disputer un match crucial face aux Comores. Les Lions indomptables ont besoin d'un nul face aux Coelacanthes à Yaoundé pour défendre leur titre cet été (21 juin-19 juillet).

Pour Choupo-Moting, le Cameroun «est favori, on joue à domicile même si on sait que ce ne sera pas facile.

Notre but est clair, gagner ce match et surtout de faire un bon match. Je me sens bien, et je vais tout donner pour une bonne performance, soit en faisant des passes de but, ou en marquant pourquoi pas.

C'est mon job, c'est important pour moi de donner le meilleur de moi pour l'équipe. Nos adversaires ont envie de marquer, nous aussi.

C'est vrai que ce n'est pas facile, mais comme je l'ai dit on joue à domicile dans notre stade, devant nos supporters », a confié le joueur de Paris Saint-Germain dans des propos relayés par Camfoot.

Les Camerounais sont conscients que le foot ne pardonne pas et surtout qu'il faut éviter de se faire peur. « On doit dominer et imposer notre jeu car c'est un match important. Il ne faut pas gâcher la fête devant notre public.

On a l'occasion de se qualifier surtout que c'est le dernier match. Si on essaie de faire cette différence qu'on n'a pas pu faire à l'aller, je pense qu'on fera le bon résultat qu'on recherche.

Ce n'est pas un hasard si l'équipe des Comores se retrouve à ce niveau. Ils ont aussi les capacités de se qualifier face à nous.

C'est une bonne équipe, ils ont une belle attaque, ils se connaissent bien. Ce sera donc une tâche difficile pour nous.

Après c'est à nous de montrer que nous sommes capables de pouvoir gagner ce match et d'être au-dessus d'eux. Il faut qu'on se qualifie pour aller défendre notre titre », a déclaré Oyongo Bitolo.

S'ils disposent de trois points d'avance et pourront se contenter d'un match nul, les Lions Indomptables sont toujours sous la menace du Tribunal arbitral du sport. Une disqualification pourrait être prononcée.