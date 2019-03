Pour permettre aux jeunes d'allier le sport et les études, le président fondateur de l'académie Génération Foot, Mady Touré a, en collaboration avec FC Metz, construit un lycée d'enseignement général et de formation professionnelle à Déni Birame Ndao. Inauguré hier, jeudi 21 mars, l'établissement porte le nom du président de ce club français, Bernard Serin.

Après avoir créé en 2000 l'académie Génération Foot, Mady Touré vient de doter la localité de Déni Birame Ndao située dans la commune de Bambilor d'un lycée d'enseignement général et de formation professionnelle.

L'inauguration de cet établissement scolaire construit sur un terrain de 4000 m2 a eu lieu hier, jeudi 21 mars. Fruit d'une collaboration avec le club FC Metz, il porte désormais le nom de son président, Bernard Serin.

«C'est un investissement global estimé à 10 millions d'Euros (plus de 6,5 milliards F CFA). Nous sommes à l'heure actuelle à 5 millions d'Euros (plus de 3,2 milliards F CFA)», a fait savoir le président fondateur de l'académie Génération Foot, Mady Touré.

L'établissement devra ainsi permettre aux jeunes d'allier les études et le sport de la sixième à la Terminale.

«Aucun pays au monde, ne peut jeter les bases d'un véritable développement sans miser avant tout sur l'éducation et la formation des jeunes surtout qu'ils sont appelés à monnayer leurs talents en Europe», a déclaré Mady Touré.

Prenant la parole, Bernard Serin est lui aussi revenu sur l'importance du concept sports-études. «En voyant d'un côté ces belles pelouses où se préparent les joueurs qui sont parmi les meilleurs du Sénégal les dernières années et de ce côté, cette imposante bâtisse abritant le lycée, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas meilleure illustration de ce que doit être réellement le concept sports-études», a laissé entendre le président de FC Metz.

Venu présider la cérémonie, le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne a salué les actions du président Mady Touré qui, selon lui, est en «avance sur le programme d'exécution du Président de la République dans la phase II du Plan Sénégal Emergent».

A l'en croire, «le lycée répond à deux préoccupations majeures. D'une part la structuration plus à moins terme de la dynamique intersectorielle entre le sport et l'éducation ; et, d'autre part, la satisfaction à court terme de nos besoins en infrastructures scolaires du Président Macky Sall». Mady Touré qui déclare que le lycée Bernard Serin va fonctionner avec l'énergie solaire dira : «il nous reste la construction d'un stade de 15 mille places, deux terrains synthétiques et le projet reste à faire et si demain tout est prêt, on peut accueillir jusqu'à 250 jeunes».

La cérémonie d'inauguration du nouveau lycée, Bernard Serin a eu lieu sous la présence du parrain de l'académie Génération Foot, Youssou Ndour, du ministre de la Pêche, Oumar Guèye, du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, du ministre de la Formation professionnelle, Mamadou Talla, entre autres personnalités. Elle a été rehaussée par une démonstration de senseball des élèves.