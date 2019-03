Seychelles: L'expansion du port entre dans la phase de conception - L'équipe bulgare visite le site

Les travaux préparatoires visant à allonger et à renforcer le port des Seychelles à Port Victoria devraient commencer au deuxième trimestre de 2019, alors que le projet entre dans sa phase de conception.

Les autorités locales ont rencontré jeudi des consultants étrangers pour discuter des différentes phases et de la conception proposée du projet.

La société de planification et de gestion de projets basée à Sofia, en Bulgarie, a remporté l'appel d'offres pour la phase de conception.

Andrew Sadleir, spécialiste dans le domaine portuaire et chef d'équipe de la société, a déclaré: «Le projet consiste à donner plus d'espace au port.

Le port est un port à l'ancienne et avec les avancées en matière de conteneurisation, les exigences sont maintenant beaucoup plus grandes en termes d'espace et de charge sur le quai. "

Le port Victoria, qui fait actuellement 270 mètres de long, sera prolongé de 330 mètres supplémentaires pour accueillir deux bateaux d'une longueur maximale de 250 mètres.

Un espace sera également prévu pour l'installation de deux grues mobiles pour le chargement et le déchargement des navires, des parcs de stockage et des entrepôts.

M. Sadleir a déclaré que la conception prendrait en compte l'augmentation du trafic dans le port commercial.

«Nous concevons donc un quai plus long et plus solide, créant plus d'espace derrière et le réorganisant de manière plus logistique», a-t-il déclaré.

La première phase, qui comprend également le rapport de dimensionnement ainsi que l'évaluation de l'impact environnemental et social, devrait être achevée dans un délai de 10 mois à compter de quoi le processus d'appel d'offres pour la construction aura lieu.

La construction et le dragage commenceront dans la partie sud du quai et M. Sadleir a déclaré que davantage de détails figureraient dans le plan de mise en œuvre.

Il a ajouté qu'il était essentiel d'agrandir le port pour tenir compte des nouvelles tendances de l'industrie du transport maritime, où les grands navires deviennent la norme en raison de la réduction des coûts. Il a également souligné les problèmes d'infrastructure que le port présente aujourd'hui.

Le port de Victoria des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, est le seul port de la nation insulaire à gérer l'importation et l'exportation de marchandises pour le pays.

Pamela Charlette, ministre déléguée à l'Habitat, des Terres, de l'Infrastructure et des Transports terrestres, a déclaré que «le projet est très important car il pourrait potentiellement faire des Seychelles une plaque tournante économique et une halte pour les activités de navigation, qui pourraient rapporter plus de revenus au pays. "

Avec la capacité actuelle, le port a du mal à desservir tous les navires certains jours, en particulier pendant la saison des croisières allant d'octobre à mai.

Les autorités portuaires ont reçu beaucoup de critiques et de plaintes au mois de décembre quand les navires de croisière ont été privilégiés aux cargos, entraînant des retards dans l'expédition des produits de Noël.

S'exprimant sur les défis qui pourraient surgir pendant le projet, M. Sadleir a déclaré qu'il fallait prendre en compte l'alignement, la position et l'orientation du nouveau quai, la zone de manœuvre du navire et l'environnement de dragage qui en découle.

«Comme il y aura beaucoup de dragage, l'élimination doit être maintenue à proximité de la zone de dragage à des fins environnementales et économiques», a déclaré M. Sadleir.

Pour le projet d'extension, l'Autorité des ports des Seychelles a reçu 41 millions --- 35 millions de dollars de l'Agence française de développement (AFD) et de la Banque européenne d'investissement (BEI). L'Union européenne (UE) a également fourni une subvention d'environ 6 millions de dollars.

Le projet devrait être achevé d'ici 2021.