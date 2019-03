Photo: cafonline

Match de football

Dakar — Dix places de qualification à la phase finale de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet) restent encore à prendre durant la dernière journée des éliminatoires qui débutent ce vendredi.

Et plusieurs habitués de la compétition à l'image du Burkina Faso et la RD Congo sont en danger pour n'avoir pas encore assuré leur place pour cette première Coupe d'Afrique des nations ouvertes à 24.

Avec 7 points au compteur, le Burkina Faso doit non seulement gagner contre la Mauritanie (11 points) déjà qualifiée mais compter sur le Botswana (1 point) qui fera face à l'Angola (9 points) pour obtenir son ticket.

Moins dramatique est la situation de la RD Congo (6 points) qui est assurée de passer en cas de victoire contre le Liberia (7 points).

L'autre match du groupe qui va opposer à Harare le Zimbabwe (8 points) au Congo (5 points), montre l'indécision dans ce groupe G jusqu'au bout.

Le Gabon en mauvaise posture doit aller gagner à Bujumbura contre le Burundi pour espérer se qualifier en phase finale de la CAN 2019.

L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant star d'Arsenal qui avait raté les deux derniers matchs des Panthères sera une source de motivation pour espérer décrocher la victoire synonyme de qualification.

A côté, le Cameroun doit gagner contre les Comores pour obtenir son ticket après avoir été déchu de l'organisation de la CAN 2019 au profit de l'Egypte.

Le Cap Vert, l'Afrique du Sud et le Ghana qui feront face respectivement au Lesotho, à la Libye et le Kenya, joueront pour la qualification à la phase finale de la CAN 2019.

Le derby zonal entre le Bénin et le Togo à Cotonou ce samedi sera l'une des affiches phares de cette journée, les Ecureuils n'ayant besoin que d'un nul pour composter leur billet.

Pour les Eperviers de Claude Le Roy, seule la victoire sera belle pour aller en Egypte.

Dans le groupe K, seule la Zambie, pourtant vainqueur de la CAN 2012, est out, pour les autres équipes que sont la Guinée Bissau et la Namibie (8 points) et le Mozambique (7 points), tout reste possible.

L'agenda dans ce groupe K se présente comme suit : Guinée Bissau-Mozambique et Zambie-Namibie

Voici le programme de la dernière journée :

Vendredi 22 mars : Soudan-Guinée-Equatoriale, Malawi-Maroc, Algérie-Gambie, Nigeria-Seychelles, Sierra Leone- Ethiopie, Burkina Faso-Mauritanie, Botswana- Angola, Tunisie-Eswatini.

Samedi 23 mars : Sénégal-Madagascar, Cameroun-Comores, Burundi-Gabon, Mali-Soudan du sud, Ghana-Kenya, Côte d'Ivoire-Rwanda, Niger-Egypte, Zambie-Namibie, Guinée Bissau-Mozambique. Dimanche 24 mars : Bénin-Togo, Libye- Afrique du Sud, RD Congo-Liberia, Zimbabwe-Congo, Centrafrique-Guinée, Cap Vert-Lesotho, Tanzanie-Ouganda.