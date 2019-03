Cote d'Ivoire: Police nationale - 97 nouveaux commissaires reçoivent leurs épaulettes

L'École nationale de police (Enp) a servi de cadre le jeudi 21 mars, à la remise des épaulettes des élèves-commissaires de la promotion 2017-2019.

Cette promotion de 97 nouveaux commissaires de police est composée de 85 hommes et 12 femmes. En plus de cet effectif et dans le cadre de la solidarité sous- régionale, cinq (5) ressortissants de la République du Togo étaient associés à cette formation.

Cette 41e promotion qui a pour devise « discipline, loyauté et responsabilité », est respectivement parrainée et présidée par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité.

Étaient également présentes à cette cérémonie, les ministres Kandia Camara de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et Mariatou Koné de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté.

Le major des élèves-commissaires de police, Semou Jean Camus, a obtenu une moyenne de 15,77/20. Il est issu du concours professionnel de commissaires de police.

Quant à la moyenne générale, elle est de 14,88/20 selon le directeur de la formation et de l'École nationale de police, le commissaire divisionnaire de police, Touré Kouacou Albert.

Toutefois, cette promotion a enregistré un décès, celui de l'élève-commissaire de police, Doumbia Abdoul Karim, victime d'un accident de circulation le 14 mars 2019.

Saluant le choix du ministre Hamed Bakayoko comme parrain de la cérémonie, le président de la cérémonie, Sidiki Diakité, a fait savoir que son collaborateur a joué un rôle déterminant auprès du Président de la République, Alassane Ouattara. Notamment, la création d'une unité Ccdo, la suppression des barrages anarchiques.

« Je suis convaincu que vos filleuls trouveront dans leur vie votre modèle. Récipiendaires, agissez selon l'instruction de votre hiérarchie, faites preuve de loyauté envers l'État sans déviation des idéaux de vos fonctions.

Chefs de service, donnez un bon encadrement à vos nouveaux collaborateurs », a conseillé le ministre Sidiki Diakité.

Exhortant les filleuls à servir de modèles, le parrain de la cérémonie, Hamed Bakayoko, a mis l'accent sur trois grandes préoccupations.

A savoir, le salut au drapeau, la loyauté envers la grande famille qui est la nation et celle des apprenants afin d'éviter toute forme de déviation, la responsabilité dans la vie pour amener le nouveau commissaire de police à assumer ses missions.