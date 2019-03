Burkina Faso: Ouagadougou - Le Lions Club va collecter des fonds pour les enfants burkinabè atteints de cancer

Pour le Gouverneur du district 403.A3, Rimon Hajjar, un congrès de district est une instance statutaire dans l'association Lions Club International et a lieu une fois par an pour tous les districts.

Pour lui, ce congrès qui se tiendra sous le thème « Lionisme au Burkina Faso : engagement et défis pour le district 403A3 », lui offre l'opportunité de faire le bilan de son mandat et aux participants de prendre des résolutions, des recommandations pour la bonne marche du district et de recevoir des formations sur des thématiques ciblés.

« Le congrès est également l'instance qui élit les vice-gouverneurs (1er et 2e) du district », a-t-il déclaré.

Pour le secrétaire du district, Augustin Bambara, ce congrès prévu du 11 au 14 avril 2019, connaîtra les interventions de certains officiels du Club, la présentation de thématiques, une soirée de gala et une grande tombola.

Selon lui, les fonds récoltés de ce gala et de la grande tombola, seront utilisés pour venir au secours des enfants atteints de cancer et pour réaliser un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS)au profil de la population d'une localité que le club choisira.

Il a fait savoir que les lots à gagner au cours du grand tirage de la tombola sont composés entre autres d'une voiture de la marque VITARA d'une valeur d'environ 15 millions de FCFA y compris une assurance tout risque de six mois offert par Alliance, une moto et des billets d'avions.

M. Bambara a ajouté que le prix du ticket pour la tombola est fixé à 10 000 francs CFA et peut être obtenu dans les supermarchés, les stations et au Gouvernorat de Lions Club. Quant au prix d'entrée pour le gala, il est de 30 000 F CFA par personne.

Environ 500 participants venant des Clubs Lions des villes de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, de Dédougou, de Koudougou, Banfora et de Ouahigouya sont attendus à ce 1er congrès.

En rappel le Burkina Faso qui célèbre 60 ans de vie Lionisme était rattaché à un district de 9 pays, mais depuis juillet, il est devenu un district autonome et compte 55 clubs.