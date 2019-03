Gambie/Algérie: Elim CAN 2019 - Les Scorpions ne désespèrent pas

Le stade Mustapha-Tchaker de Blida qui accueille ce vendredi la rencontre entre l'Algérie et la Gambie pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. L'Algérie a déjà son billet et accueille la Gambie, qui peut encore croire au miracle, à condition de s'imposer à Blida par trois buts d'écart, et que le Bénin et le Togo se quittent sur un nul.

« C'est un match important pour nous car c'est le dernier et si on veut croire à nos chances de qualification pour la prochaine CAN, on doit absolument l'emporter. L'Algérie est une grande sélection d'Afrique, mais on est là pour viser la victoire, a confié le gardien de la Gambie Modou Jobe, dans des propos relayés par Le Buteur.

Dans le football, tout peut arriver. On se donnera à fond pour espérer revenir avec les trois points et permettre à notre pays de prétendre à une qualification pour la phase finale de la prochaine CAN. Maintenant, on est déterminés à tout donner sur le terrain pour gagner les trois points. »

Pour sa part, le défenseur central de la Gambie, Omar Colley, qui évolue au sein du club italien de la Sampdoria de Gênes estime que son équipe n'a pas peur de l'Algérie et se présentera sur le terrain avec l'ambition de l'emporter : « On sait que l'Algérie a une grande équipe et demeure la meilleure de notre groupe, mais pour ce match, il sera important pour nous de l'emporter. On n'a pas peur de l'Algérie.

Ce sera un match crucial pour nous car on sait qu'en cas de victoire, on peut se qualifier pour la prochaine CAN. Les joueurs sont vraiment déterminés à réaliser un bon résultat. »