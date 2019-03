Cote d'Ivoire: Diabo - 18,2 kilomètres de route reprofilés, 27 autres en chantier

Sollicité par l'association "Diabo ville émergente", le ministre des Transports, Amadou Koné, a lancé, fin novembre 2018, un projet de reprofilage de 45 kilomètres de route dans la sous-préfecture.

L'opération qui a cours depuis lors et qui vise à faciliter l'accès à 14 villages, a déjà permis de mettre à neuf 18,2 kilomètres. La pose de dalots et le terrassement des tronçons les plus dégradés sont quasiment achevés.

La présidente de "Diabo ville émergente", Rebecca Yao, a, après une visite de terrain, assuré de l'achèvement des travaux avant les festivités de Pâques.

« Les travaux vont bon train. Et je suis convaincue, avec l'engagement du ministre Amadou Koné, que nos parents emprunteront de belles voies pour aller célébrer l'édition 2019 de "Pâquinou dans le Gbêkê" dans les villages », a-t-elle promis. Avant de faire savoir que les tronçons Diabo - Sinzekro - Agbakro et et Diabo - Ndènou - Selakro - N'Doumoukro - Kondoubo - Telebo sont achevés.

Les autres trajets inscrits sur le programme de reprofilage et qui sont en chantier sont : Diabo - Kokokro - Agbakr, Diabo - Tikakro, Carrefour Sinzekro - Kouamékro.