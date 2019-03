Angola: Approbation de la stratégie d'endettement

Luanda — La commission économique du Conseil des ministre a approuvé vendredi la stratégie d'endettement à moyen terme (2019-2021), visant à établir les limites et objectifs plus concrets, dans le cadre d'acquisition de nouveaux financements, et la réalisation d'une gestion plus prudente du coût et risque du portefeuille de la dette directe et indirecte.

Commission Economique du Conseil du Ministre se réunit en session ordinaire

L'approbation de la stratégie est une condition préalable au travail de la Banque mondiale et nécessaire à la fortification de l'ambiance macro-financière et institutionnelle, indique le communiqué final de la session dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

La réunion de ce vendredi a également approuvé la révision du statut organique de l'Autorité chargée de régir la concurrence.

La révision du statut vise à harmoniser et adapter le document aux bonnes pratiques internationales de la défense de la concurrence et de la loi respective.

Lors de la 3e réunion ordinaire, la Commission économique a approuvé l'adoption du programme d'appui au crédit (PAC), instrument de financement du programme d'appui à la Production, Diversification des exportations et Substitutions et Importations (Prodesi).

Concernant l'agriculture, l'équipe économique du gouvernement angolais a approuvé le nouveau modèle de gouvernance du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), qui propose la définition d'une stratégie nationale pour le financement du secteur.