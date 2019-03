Angola: A peine 52% de la population angolaise ont accès à l'eau potable

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a affirmé vendredi, à Luanda, qu'à peine 52 pour cent de la population angolaise aveint accès à l?eau potable.

Peuplé d'environ 30 millions d'habitants, l'Angola, bien que doté d'abondantes ressources hydriques, vit une situation difficile d'accès à l'eau dans la région sud, notamment dans la province de Cunene, à cause de la sécheresse prolongée qui y sévit, a précisé le président.

Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de l'Eau, instituée par les Nations Unies et célébrée le 22 mars, João Lourenço a fait savoir qu'un programme d'urgence était en cours, visant à construire et réactiver plus de 30 puits artésiens dans les six municipalités de la province de Cunene.

Le programme prévoit également la distribution de camions citernes et d'autres équipements capables d'approvisionner et de distribuer de l'eau potable aux localités les plus affectées, a-t-il ajouté.

D'après João Lourenço, les difficultés d'accéder à l'eau potable constituent pour le gouvernement et la société des grands défis à relever pour avancer rapidement vers l'universalisation d'accès au précieux liquide, afin d'atteindre l'objectif numéro 6 des objectifs de développement du millénaire.

Cet engagement signifie "garantir la disponibilité et la gestion durable d'eau et d'assainissement pour tous jusqu'en 2030", a-t-il souligné.

Le gouvernement, les ONG et d'autres organisations de la société civile continueront à éduquer les citoyens à ne pas jeter les ordures dans les rivières et lacs, à économiser l'eau dans les activités quotidiennes, à dénoncer la destruction des canalisations d'eau, des fontaines et d'autres équipements essentiels, a-t-il enfin ajouté.