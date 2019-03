Cote d'Ivoire: Systèmes financiers décentralisés - Les professionnels pour un meilleur accompagnement en matière de finance digitale

L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-Ci) a entamé une série d'actions au profit de ses membres. C'était à la mi-mars, au Plateau.

L'objectif étant de leur assurer un meilleur accompagnement en matière de finance digitale. A cette occasion, une rencontre de présentation de produits digitaux et de partage d'expériences en vue de fournir une marche à suivre à tous Systèmes financiers décentralisés (Sfd) a eu lieu au bénéfice des membres qui voudraient se lancer ou développer l'utilisation de canaux alternatifs pour offrir des services financiers à sa clientèle existante et/ou à de nouveaux clients.

Des directeurs généraux, directeurs financiers, responsables des opérations et des systèmes d'information et de gestion, chefs d'agence, responsables conformité et responsables des services marketing et communication ont pris part à cette rencontre.

Selon Cyrille Tanoé, directeur exécutif de l'Apsfd-Ci, « la digitation de leurs services permettra aux institutions de microfinance d'atteindre une clientèle plus large, surtout dans les zones rurales où la microfinance a un potentiel de développement important ».

Cette réunion arrive à un moment où la forte concurrence dans le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire, les innovations technologiques apparaissent comme un facteur différentiel important pour se démarquer et attirer de nouveaux clients.

En effet, les avantages de la digitalisation sont nombreux: réduction significative des coûts opérationnels, augmentation de la portée et de l'efficacité, meilleur suivi des clients et gestion de leurs plaintes plus efficaces, solutions centrées sur le client et ses habitudes, etc.

Cependant, les solutions de transformation digitale ne sont pas simples à implémenter et les défis opérationnels demeurent immenses: le choix des partenaires en finance digitale, le développement des produits et services digitaux adaptés à la cible, les investissements financiers et une viabilité financière sur le long terme sont autant d'enjeux qui peuvent rapidement submerger les Sfd.

En Côte d'Ivoire, le secteur de la microfinance connaît une forte dynamique avec 51 Sfd agréés qui disposent plus de 416 milliards de F Cfa à fin 2018.