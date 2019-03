Ile Maurice: Budget 2019/2020 de Rodrigues - Serge Clair propose Rs 4 milliards au gouvernement

Partagez cet article

Le budget de Rodrigues pour l'année financière 2019/2020 est estimé à Rs 3 975 000 000. Le Chef commissaire Serge Clair l'a annoncé lors du Budget Speech, ce vendredi 22 mars, lors de la séance spéciale de l'Assemblée régionale, à Port Mathurin.

Propositions qui seront soumises au gouvernement central pour être approuvées. De 16 heures à 18 h 10, soit pendant un peu plus de deux heures, Serge Clair a élaboré en détail les grands axes de développement de son gouvernement pour cette nouvelle année financière.

Le budget courant passe de Rs 2,75 milliards à Rs 3 milliards, soit une augmentation de Rs 250 millions et le budget de développement est de Rs 975 millions, dont Rs 150 millions seront disponibles sous le National Environment Fund. Serge Clair souhaite de ce fait, garantir un meilleur avenir à la population, car, dit-il, son gouvernement a une vision et une mission. Il exhorte les fonctionnaires à servir le peuple de Rodrigues avec passion et dévouement.

Le thème de ce présent Budget est «Préserver nos acquis, renforcer notre résilience, poursuivre le progrès». C'est le huitième Budget consécutif du gouvernement régional de Serge Clair pour son deuxième mandat.

Il déclare avoir pris le pari de bâtir une île Rodrigues qui soit digne des rêves des Rodriguais. «Grace au travail acharné des Rodriguais et des Rodriguaises, l'économie de Rodrigues est aujourd'hui plus forte que jamais. On peut observer les résultats réels dans la vie quotidienne de la population.»

Le Chef commissaire ajoute que le récent passage du cyclone Gelena a été l'occasion pour tous les Rodriguais de retrouver le sens profond de la solidarité qui a toujours animé et habité le Rodriguais. Il a félicité le peuple rodriguais, durement été éprouvé par le cyclone, mais qui a fait preuve de résilience et qui s'est vite relevé en se mettant au travail.

Hélas une autre dépression tropicale menace la Cendrillon des Mascareignes.

Serge Clair soutient qu'avec son équipe, il s'est engagé, dès le début de son mandat, à présenter chaque année un Budget qui prend appui sur des assises économiques saines, malgré les nombreux défis. Une approche stratégique qui, selon lui, ouvre un univers de possibilités et qui signifie qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsque les citoyens agissent ensemble de concert.

La prochaine séance a été fixée au lundi 25 mars pour le début des débats budgétaires.