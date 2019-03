Ile Maurice: Révision judicaire du rapport Lam Shang Leen - L'avocat de Roubina Jadoo dénonce un parti-pris

«Déraisonnable et partisane... » Me Ravind Chetty, Senior Counsel et avocat de la députée Roubina Jadoo-Jaunbocus, s'est montré critique envers la commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. L'ancienne ministre de l'Égalité du genre, avocate de profession, réclame une révision judiciaire du rapport de la commission drogue, dans lequel son nom a été cité.

L'affaire a été entendue jeudi 21 mars, en Cour suprême, devant les juges Asraf Caunhye et Nirmala Devat. Dans le même ordre d'idée, celle de Me Raouf Gulbul sera fixée par circulaire pour le mois de mai.

Me Chetty a soutenu que les critiques formulées contre sa cliente sont injustifiées. L'avocat considère que les «findings» de la commission Lam Shang Leen sont sujets à une révision judiciaire. «Alors que ma cliente était en train de déposer devant la commission, le président Lam Shang Leem a conclu qu'elle a commis un délit parce qu'elle a téléphoné à un baron de drogue et a tenu des réunions avec des détenus à la prison de Beau-Bassin. This is a conviction», a-t-il soutenu.

Préjudices

Les commentaires dans le rapport de la commission ont causé de sévères préjudices à sa cliente, dit-il. Concernant la visite de Me Jadoo-Jaunbocus à la prison, Me Chetty a soutenu que ce sont les détenus eux-mêmes qui ont écrit à l'avocate, pour tenir une réunion. Ce ne sont pas des «unsolicited visits», a-t-il indiqué. «Elle a été sollicitée par un groupe de détenus.» Pour Me Chetty, «the commission hastens to link and to associate my client with drugs traffickers». Les réunions entre sa cliente et les détenus ne sont pas liées au trafic de drogue, dit l'homme de loi. «75 % concernent la réduction des peines et 25 % ayant trait à des demandes de remise en liberté conditionnelle.»