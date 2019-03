Ile Maurice: L'un des suspects - «J'y étais pour récupérer de la drogue»

Ils ont donné deux versions différentes à la police. Les deux Mauriciens, fichés à la brigade anti-drogue qui ont été expulsés de La Réunion, ont été soumis à un interrogatoire serré.

Le vendredi 15 mars, James Rickel Legrand, 28 ans, a expliqué à la Criminal Investigation Division de l'aéroport qu'ils ont fui l'île sœur après avoir reçu des menaces, alors que Pascal Geraldo Randy Paris, lui, 23 ans, a avoué qu'il s'était rendu à La Réunion pour «récupérer une livraison de drogue», hier lorsqu'il a été questionné par les limiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT).

«Nous devons une somme de Rs 700 000 à un individu. Nous avons fui La Réunion car nous sommes victimes de menaces», a expliqué James Rickel Legrand aux enquêteurs.

Pascal Geraldo Randy Paris a soutenu qu'il n'était pas au courant qu'il se rendait à l'île sœur pour récupérer du cannabis. Ce n'est que lorsqu'il est monté à bord du bateau que James Rickel Legrand, son ami d'enfance, lui a révélé sa mission. Ce dernier a expliqué aux enquêteurs que Pascal Geraldo Randy Paris et lui ont mis le cap sur La Réunion, le 16 décembre.

C'est Ranjiv Fallee, un Attendant de l'hôpital Jeetoo, âgé de 34 ans et habitant Grand-Baie, et le skipper Jean Dylan Daniello Castor, âgé de 23 ans et habitant Ste-Croix, qui ont transporté les deux suspects en bateau. Le skipper est un ami de James Rickel Legrand.

Ranjiv Fallee et Jean Dylan Castor les ont déposés à proximité des côtes de La Réunion. James Rickel Legrand et Pascal Geraldo Randy Paris ont, ensuite, nagé pour entrer sur le territoire. Ils affirment n'avoir plus eu de contact avec Ranjiv Fallee et Jean Dylan Daniello Castor après qu'ils les ont déposés. Ces derniers sont, d'ailleurs, portés manquants depuis le 16 décembre. Ils avaient dit à leurs proches qu'ils se rendaient à une partie de pêche dans les parages de l'île-aux-Bénitiers. Aucune trace du bateau non plus.

Les enquêteurs ont sollicité les autorités réunionnaises pour savoir si le bateau est en territoire réunionnais. Si tel n'est pas le cas, la police mauricienne soupçonnerait que Ranjiv Fallee et Jean Dylan Daniello Castor sont rentrés à Maurice.

Les deux Mauriciens auraient erré dans les rues dans divers endroits à La Réunion. C'est à Saint-Paul, dans le quartier de Plateau-Caillou, que les deux clandestins ont été arrêtés, le mercredi 13 mars. Ils ont ensuite été déportés à Maurice où ils sont en détention.

James Rickel Legrand et Pascal Geraldo Randy Paris sont fichés à l'Anti-Drug and Smuggling Unit. L'enquête sur la disparition de Ranjiv Fallee et Jean Dylan Daniello Castor a été référée à la MCIT.