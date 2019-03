Ile Maurice: Faadil Choonee - De la politique au scandale de mœurs

2015, un jeune de 18 ans l'accuse de l'avoir touché de manière inappropriée. 2018, cette fois c'est un jeune de 24 ans qui a porté plainte contre lui, ayant refusé ses avances sexuelles. Un an plus tard, un jeune de 19 ans l'accuse de l'avoir violé. C'était en début de semaine. Mais voilà qu'à peine trois jours plus tard, un habitant de Terre-Rouge, âgé de 20 ans, est venu de l'avant pour révéler qu'il a été menacé et agressé sexuellement dans une pension de famille par le même homme. Mais qui est Faadil Choonee contre qui ces accusations d'agressions sexuelles pleuvent ?

Âgé de 42 ans, Faadil Choonee est né à Sébastopol. Est-ce un important homme d'affaires comme il le laisse croire ? Ou encore un homme politique, proche du MSM, comme affiché sur sa page Facebook ? À en croire, ses connaissances, il n'est ni l'un ni l'autre ! Pour ceux-là, l'homme a sûrement dû se créer cette image pour appâter de jeunes garçons.

Mais le principal concerné, qui vient d'être arrêté pour une troisième affaire de mœurs, le 19 mars, est catégorique : il est, dit-il, victime d'un arnaqueur. À sa sortie de la cour, il a maintenu que «l'histoire est fausse... sak fwa éna statement, zot dir mem zafer». Faadil Choonee reste toutefois en cellule policière au poste de police de Piton jusqu'à sa prochaine comparution le 27 mars.

«Li éna bizness piess loto. Samem tout», affirment pour leur part ceux qui le connaissent. Et Faadil Choonee n'est pas issue d'une famille riche. Son père tenait une boutique, mais il est décédé l'année dernière suite à des problèmes de santé. Tandis que la santé de sa mère s'est détériorée et depuis, elle garde le lit. Les voisins affirment que Faadil Choonee et son frère passent la voir de temps en temps. D'ailleurs, dans les échanges de messages avec un de ceux qui a porté plainte contre lui, l'homme explique qu'il n'est pas libre les dimanches car il passe du temps avec sa mère.

À Sébastopol, comment voit-on donc Faadil Choonee ? Que pensent les voisins de toutes ces accusations portées contre lui ? «C'est une famille très renfermée. C'est à peine si Faadil Choonee parle aux villageois», confie l'un d'eux. Tandis qu'un autre renchérit qu'il n'aurait jamais soupçonné qu'il puisse se livrer à commettre de tels délits. D'autant qu'il s'affiche ouvertement avec des personnes de renom «pour se faire une réputation».«Zamé li tourn li ver ti dimounn ou li desann lor terin.» Tandis qu'un conseiller affirme, lui, que tout le village était au courant «de ses frasques avec les jeunes garçons».

Et qu'en est-il de l'homme politique ? En 2014, il s'en est fallu de peu pour qu'il soit élu député dans la circonscription no. 13. Non seulement était-il parmi les «ticketables», mais sa candidature était presque assurée. «Pravind Jugnauth a appelé Bashir Jahangeer, qui est maintenant au Parlement, pour le remplacer», explique un membre du parti. Selon les agents de la circonscription, à cette époque, il venait de rejoindre les rangs du parti, et était très présent sur le terrain. De surcroît trés connu dans la région.

Mais d'aucuns affirment qu'il n'avait pas le profil approprié pour affronter cette circonscription. «Li ti pé vinn lor terin ek kostim. Li pé lev lamé avek dimounn kouma prézidan lamérik !», ironise un député.

À en croire les habitants de Sébastopol, Faadil Choonee n'a pas toujours été au MSM. Un travailleur social de la région explique que l'homme était au MMM auparavant. C'était en 2008. «Mo ti pé ed so papa dan laboutik. Mo koné ki mo pé dir», précise-t-il. Mais cette connaissance de longue date confie qu'il n'a jamais été un vrai politicien. «Li pa fer politik, mais li deklar fer politik.»