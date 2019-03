Ile Maurice: Grande-Rivière-Nord-Ouest - «Anou al anba pon» mais en toute sécurité

Juste dans le tournant, en direction de Borstal, des membres du personnel des Bois et Forêts ont commencé l'aménagement de cet espace qui avait plutôt mauvaise réputation : les berges de Grande-Rivière-Nord-Ouest.

La faute aux herbes folles qui avaient envahi ce terrain situé «anba pon». Ce qui s'y trame: l'aménagement d'une salle de gym en plein air par exemple... De quoi revigorer les habitants.

Jeudi 21 mars. Un terrain de moins d'un hectare avait déjà été déblayé. Une fois que l'on descend plus bas que la route, la température aussi baisse légèrement. Grâce aux grands acacias que les Bois et Forêts ont élagués.

Sur les remblais qui montent vers la route royale et parsemées sur le site, des plantes endémiques prennent doucement racine. Environ 600 plants ont été mis en terre : bois de pomme (comme son nom l'indique, quand vous écrasez l'une de ses feuilles entre vos doigts, cela sent la pomme), du bois de chandelle, du bois de reinette, entre autres. «Il faut aussi faire l'éducation des Mauriciens, qui ne connaissent que les acacias et le flamboyant.» La conscientisation de gens qui ont allumé des feux sur place, brûlant au passage quelques plants fraîchement mis en terre, aussi.

Au milieu de l'espace, un monticule avec des marches. Selon les plans initiaux, c'est un kiosque qui sera aménagé. Des intentions modifiées vraisemblablement pour empêcher que des indésirables ne s'incrustent sur les lieux. Le tracé de promenades qui serpentent à travers le site est déjà visible.

Selon le ministère de l'Agroindustrie, cet espace de détente sera prêt d'ici la fin d'avril ou au début du mois de mai. Pendant ce temps, deux habitants de la région vaquent à leurs occupations au bord de l'eau. Ils empilent des pierres, installent un pneu dessus et le stabilisent. C'est dessus que l'après-midi, les pêcheurs se tiennent. «Nou pa rod lavi, nou lapess enn kari», explique l'un d'entre eux.

Dans les eaux de Grande-Rivière-Nord-Ouest, ce «passe-temps» rapporte des mulets, des cordonniers, des poissons lune ou encore des poissons «madras», ainsi appelés à cause de leur couleur jaune. Récemment, il avait été question d'organiser l'une des manifestations du Festival International Kreol, sur place.

GRNO: cinq rivières en une

Où commence la Grande-Rivière-Nord-Ouest ? Cader Kalla, pédagogue et géographe explique que ce cours d'eau ne prend le nom de Grande-Rivière-Nord-Ouest qu'«à partir de Balfour jusqu'à l'embouchure». Avant cela, ce sont divers affluents qui prennent leur source dans les régions de Phoenix, Highlands et Belle Terre. Ces affluents finissent tous par se rejoindre et devenir la Grande Rivière à hauteur de Balfour. Parmi les affluents : les rivières Sèche, Cascade, Terre-Rouge, Moka, Plaines-Wilhems.