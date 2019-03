Cote d'Ivoire: Semaine africaine du climat - L'AFD, Expertise France et la Côte d'Ivoire signent un protocole d'entente sur la facilité Adapt'Action

L'Agence française de développement (Afd) représentée par le directeur régional pour le Golfe de Guinée, Matthieu Discour, Expertise France, par la Responsable du pôle climat et territoires, Mme Judith Bel et le gouvernement ivoirien représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Pr. Joseph Séka Séka, ont signé un protocole d'entente sur la facilité Adapt'Action, le 20 mars 2019.

C'était en marge de la Semaine africaine du climat qui s'est déroulée du 18 au 22 mars 2019, à Accra au Ghana.

Cet outil unique financé par l'Afd allie assistance technique, études et renforcement des capacités pour appuyer la mise en œuvre des engagements climat des pays en développement, vulnérables aux effets du changement climatique.

En effet, dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, les pays ont formulé et soumis des Contributions déterminées au niveau national (Cdn) « des engagements volontaires » pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses effets. La facilité Adapt'Action soutient les pays les plus vulnérables pour les aider à relever le défi de l'opérationnalisation de l'Accord de Paris sur le climat, par la mise en œuvre du volet adaptation de leurs engagements.

Adapt'Action jouera donc un rôle de levier pour faciliter l'accès de la Côte d'Ivoire et des pays concernés à la finance climat internationale et accélérer les investissements dans le domaine de l'adaptation. Adapt'Action vise également à mieux appréhender les vulnérabilités climatiques liées au genre et à soutenir le déploiement de solutions fondées sur la nature. Des axes d'intervention qui, dans une approche inclusive et participative, mettent en lien le Groupe Afd, Expertise France et les compétences locales.

Sur quatre ans (2017-2021), ce sont 15 pays (Afrique, pays les moins avancés et petits Etats insulaires en développement) et organisations régionales qui bénéficient d'un accompagnement à hauteur de 30 millions d'euros. La Côte d'Ivoire est le 11ème pays africain à rejoindre la facilité. Plus d'un milliard de F Cfa seront ainsi mobilisés par l'Afd pour le financement d'activités contribuant à la mise en œuvre de la Cdn du pays.

Les appuis sont définis par le pays en fonction de ses priorités, de ses programmes, en collaboration étroite avec les autres partenaires techniques et financiers et le Ndc-Partnership. Ils viseront le renforcement de la gouvernance climat du pays, le soutien à l'intégration des enjeux d'adaptation dans les politiques publiques sectorielles et l'appui à la préparation de projets et programmes structurants dans le domaine de l'adaptation.

Le déploiement du volet dédié au renforcement de la gouvernance climat va être directement assuré par Expertise France.