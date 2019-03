Cote d'Ivoire: Commune du Plateau/Jacques Ehouo après son élection, ce samedi - « Je tiens à dire merci au Président Ouattara... »

Les conseillers municipaux du Plateau ont porté, ce samedi 23 mars 2019, leur choix sur Jacques Ehouo (Pdci) comme le nouveau maire de la commune. Il a obtenu treize (13) voix contre douze (12) voix pour Parfait Kouassi (Pdci).

Cloblavi Michel et Guy Monnet ont été élus respectivement premier et deuxième adjoint au maire. « Je tiens à dire merci au Président Ouattara, merci au président Bédié et à toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'il ait ce dénouement favorable », a déclaré le maire Jacques Ehouo.

Cette élection, il faut le souligner a été une bataille entre deux cadres du Pdci, à savoir Jacques Ehouo et Parfait Kouassi. « Je n'ai jamais été démarché par le Rhdp. C'est une bataille interne au PDCI. Jacques Ehouo m'a trahi. Il a pris mon argent, mon image, ma notoriété, et j'ai fait sa campagne après lui avoir cédé ma place de candidat à la demande du Président Bedié. Dès qu'on a été élu, il a décidé que je n'étais plus 1er adjoint. Voici comment le conseil s'est disloqué », explique M. Kouassi.

A noter que depuis janvier la commune du Plateau était au nombre des municipalités placée sous gestion de délégation spéciale.