Cote d'Ivoire: Pont de Cocody-Plateau - Abidjan aura le plus haut pont à hauban en Afrique de l'Ouest, dans deux ans

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a donné, hier, le premier coup de pioche du projet en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, d'élus, d'opérateurs économiques et de la chefferie traditionnelle.

Deux ans, soit 24 mois. C'est le temps que dureront les travaux de réalisation du pont de Cocody, reliant le quartier des affaires du Plateau. Ce sont environ 80 milliards de FCfa qui sont également mobilisés pour réaliser cet ouvrage de 1,5 Km qui devrait contribuer à changer positivement le visage de la baie de Cocody. Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a lancé, hier, les travaux à Cocody, sur la base vie du chantier, derrière la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Membres du gouvernement, corps diplomatique, élus, opérateurs économiques, chefferie traditionnelle, tous ont effectué le déplacement. Le lancement intervient à moins de neuf mois après celui du 4e pont de Yopougon devant relier le Plateau également.

Les travaux sont réalisés par la China road and bridge corporation (Crbc) et la maîtrise d'ouvrage assurée par l'Agence de l'aménagement de la baie de Cocody, la structure marocaine, MarchicaMed. Le projet s'inscrit dans le cadre du Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ebrié (Pabc). Une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc visant à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures du pays. Initié en 2014 dans le cadre de la mise en œuvre des activités de Développement et d'émergence de la Côte d'Ivoire, ce projet est financé par l'Etat de Côte d'Ivoire avec l'appui des bailleurs de fonds arabes. L'Etat ivoirien a assuré à 100% le financement des études afférentes.

Du côté Plateau, le projet prévoit un échangeur au niveau du boulevard de Marseille ainsi que son aménagement, la création d'une bretelle permettant la liaison depuis le boulevard lagunaire Nord. En provenance de Cocody, le projet prévoit l'aménagement du boulevard de France jusqu'à St Jean, la construction d'un viaduc d'accès et échangeur au niveau du Boulevard de France sans oublier un échangeur intermédiaire au niveau de la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (Pisam). « C'est un projet d'aménagement paysager », fait remarquer l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Wei Bin, précisant qu'il sera le plus haut pont à hauban en Afrique de l'Ouest. « Ce pont est unique dans sa conception », a commenté le Premier ministre quelques minutes avant le premier coup de pioche. Tout en salut la parfaite collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Chine mais également avec le Maroc, il a appelé à « garantir le respect des délais contractuels ».

Impacts

Une fois achevé, le pont de Cocody devrait avoir d'importants impacts socio-économiques sur la vie des usagers d'autant que ce sont au moins 35 0000 véhicules qui en seront des bénéficiaires directs au quotidien. Il devrait faciliter, ainsi, le trafic routier, établir une liaison directe entre les deux communes. L'ouvrage vise également à réduire le trafic dans le secteur du Carrefour de l'Indénié, à apporter une amélioration en temps de parcours et de sécurité. Pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, ce projet est un « symbole de l'amitié Ivoiro-marocaine ». En vue d'accélérer les travaux, promet le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, « des équipes vont travailler jour et nuit (... ). Les populations doivent s'attendre bientôt à un changement radical de la physionomie de la ville d'Abidjan », a-t-il promis.