Cameroun/Comores: Elim CAN 2019 - Cameroun-Comores - Le match d'une vie pour les Cœlacanthes

La 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 se poursuit ce samedi. Les Comores disputent aujourd'hui un match clé contre le Cameroun à Yaoundé. Une victoire les qualifierait pour la CAN 2019. Un autre résultat les éliminerait, sauf si le TAS leur donnait raison en excluant les Lions indomptables. En cas de victoire, les insulaires, privés de leur buteur El Fardou Ben Nabouhane, suspendu, disputeraient la première phase finale de leur histoire.

« Il règne une grande excitation. Tout le monde a hâte d'être déjà au match, par rapport à l'enjeu et à l'ambiance, a confié Fouad Bachirou, milieu de terrain des Comores au micro de nos confrères de France Football. C'est certainement le match le plus important de notre jeune histoire. Soyons clairs : on a une chance formidable de jouer quelque chose d'immense pour notre nation et notre équipe : une place pour la prochaine CAN. Ce serait historique », a ajouté le joueur.

Le milieu de terrain du Malmö FF en Suède, n'a pas manqué d'expliquer ce qui fait la force des Cœlacanthes. « Nous formons une grosse fraternité, et ce n'est pas un vain mot. Des cadres sont arrivés vers 2010-11 comme Nadjim Abdou, Youssouf Mchangama ou Kassim Abdallah, moi en 2013-14... On a posé les bases, malgré le peu de moyens. Aujourd'hui, des jeunes talentueux nous ont rejoints pour écrire l'histoire. On s'entend bien, et on veut donner le sourire à tout le peuple, lui rendre cet amour. A nous d'aller chercher l'exploit. »

Pas de pression malgré tout pour des Cœlacanthes qu'on n'attendait pas à ce niveau. « On a la foi, on croit en nos qualités. Nos prestations passées sur de gros matches nous ont prouvé qu'on pouvait rivaliser avec de grandes nations. Ça nous donne la force. On va kiffer le moment en espérant aussi que le résultat soit au bout. Comme disait notre ancien président de fédé, M. Tourqui, «on va de l'avant». Cette phrase nous accompagne toujours.»