Gabon/Burundi: CAN 2019 - Grande première pour le Burundi, le Gabon n'ira pas en Egypte

Il lui fallait juste un match nul pour obtenir son ticket pour l'Egypte. Le Burundi y est arrivé. Opposé au Gabon ce samedi à l'occasion de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, les Hirondelles ont tenu en échec les Panthères sur le score d'un but partout et obtiennent leur première qualification pour une phase finale de Coupe d'Afrique.

Tout s'est joué en deuxième mi-temps, plus précisément dans les 15 dernières minutes. C'est d'abord Amissi qui a ouvert le score pour le Burundi à la 75è minute. Et même si Ngandu a marqué contre son camp, permettant aux Gabonais d'obtenir l'égalisation à la 82è minute, ces derniers ne parviendront pas à marquer le deuxième but qui devait leur permettre de se qualifier.

Le Gabon suivra donc la CAN 2019 à la télé, loin du pays des Pharaons. Quant au Burundi, il obtient une qualification historique pour la plus prestigieuse compétition de football du continent, prévu l'été prochain. Et ce n'est pas pour déplaire à Pierre Nkurunziza, président du pays et grand fan de foot.