Liberia/Congo-Kinshasa: Elim CAN 2019 - Ibenge - « Une seule alternative, gagner » face au Liberia

Les Léopards de la RDC reçoivent ce dimanche 24 mars les Lone Stars du Liberia pour le compte de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. La RDC est devancée au classement par le Liberia.

Au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, les Léopards devront l'emporter s'ils veulent rejoindre l'Egypte. Les Léopards de RDC ne devront donc pas faire de calculs. Ils joueront pour gagner. Ce qui est de toutes les façons dans leurs habitudes, quelles que soient les circonstances.

« C'est un match hyper important pour nous parce que nous nous devons être en Egypte. Nous n'avons qu'une seule alternative, c'est de gagner. Nous devons entrer sur le terrain avec cet état d'esprit. Nous sommes en train de nous préparer depuis le début de la semaine pour arriver le dimanche en passant qu'au match sur tous les aspects pour ramener les trois points », espère Jean-Florent Ibenge, le sélectionneur national de la RDC.

La RD Congo est contrainte de l'emporter face au Liberia pour se qualifier. Tout autre résultat aurait pour conséquence l'élimination des Léopards de l'inamovible coach Florent Ibenge.

« Nous n'avons plus des petites équipes en Afrique et ne nous devons pas sous-estimé notre adversaire. Nous avons un bon groupe où nous avons beaucoup évolué. Nous sommes matures maintenant et nous le ressentons lors des entraînements mais aussi dans les dires de tous les coéquipiers. C'est important pour nous d'aborder ce match avec beaucoup de maturité. Ce sera à nous également de gérer, de percuter et d'aller de l'avant quand il le faudra. Nous devons être « Clinical » comme disent les anglais. Quand il faut aller marquer, il faut le faire et mêmement quand il s'agira défendre. Nous sommes confiants et nous avons tous les atouts pour battre cette équipe du Libéria », a déclaré Youssouf Mulumbu, le capitaine de cette sélection.